Çanakkale’deki otel ve pansiyonlar denetleniyor haberi

Çanakkale Belediyesi, kent genelinde konaklama hizmeti veren turizm işletmesi belgeli tesisler ile basit konaklama turizm işletmesi belgesine sahip tesislerde yasal düzenlemelere ve güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Valiliğinin talimatı ve koordinasyonu kapsamındaki denetimlerde Çanakkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Afet İşleri Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulan İşyeri Denetim Komisyonunca, işletmelerin hijyen, yangın güvenliği ve uygunluk belgeleri ile yapının ruhsat projeleri ve eklerine uygunluğu gibi konular incelendi.

Denetimler sırasında ekiplerce, turizm işletmesi belgeli ve basit konaklama turizm işletmesi belgeli işletmelerde yangın söndürme ekipmanları ve acil çıkış yollarının işlevselliği kontrol edilirken, binaların imar mevzuatına uygunluğu değerlendirildi.

Kent genelinde konaklama hizmeti veren 26 işletmede denetimler tamamlanırken, tüm işletmelerde gerçekleştirilecek olan denetimlerin mart ayında tamamlanması planlanıyor.