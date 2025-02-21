SON DAKİKA
Bursa’daki kar yağışı trafik kazalarına neden oldu haberi
Tekirdağ’da kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi haberi
Tekirdağ’da Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi açıldı haberi
DeFacto’nun emisyon azaltım hedefleri, Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı haberi
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı haberi
Erken tedavi edilmeyen zona hastalığı görme kaybına sebep olabiliyor haberi
Edirne’de soğuk hava etkili oluyor haberi
Dijitalleşmeyle beraber kelime hazinesinin azalması, gençlerin düşünme yetilerini olumsuz etkiliyor haberi
Balıkesir’de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı haberi
Kağıthane’de kar nedeniyle yokuşta kayan otomobil park halindeki araca çarptı haberi
Bursa’daki kar yağışı trafik kazalarına neden oldu haberi
Tekirdağ’da kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi haberi
Tekirdağ’da Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi açıldı haberi
DeFacto’nun emisyon azaltım hedefleri, Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı haberi
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı haberi
Erken tedavi edilmeyen zona hastalığı görme kaybına sebep olabiliyor haberi
Edirne’de soğuk hava etkili oluyor haberi
Dijitalleşmeyle beraber kelime hazinesinin azalması, gençlerin düşünme yetilerini olumsuz etkiliyor haberi
Balıkesir’de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı haberi
Kağıthane’de kar nedeniyle yokuşta kayan otomobil park halindeki araca çarptı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Çanakkale’nin gastronomi potansiyeli güçleniyor haberi

Çanakkale’nin gastronomi potansiyeli güçleniyor haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, 2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) arasında "Dardanos Mutfak Akademisi" projesi için imza atıldı.Çanakkale Val...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’nin gastronomi potansiyeli güçleniyor haberi

Çanakkale'de, 2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) arasında “Dardanos Mutfak Akademisi” projesi için imza atıldı.

Çanakkale Valisi ve GMKA Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Toraman başkanlığında, gerçekleşen imza töreninde, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve ilgililer katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün tema olarak belirlenen “Kadın İstihdamı/Kadın Girişimciliği” kapsamında başarılı bulunan projeyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi ve Çanakkale Merkez Palamut Deposu'nda kurulması planlanan Mutfak Akademisi ve Gastonomi Evi sayesinde kadınlara, özel gereksinimli bireylere, dezavantajlı gruplara ve ilgili alanda uzmanlaşmak isteyen profesyonellere yönelik mutfak eğitimleri verilecek, bu grupların gastronomik açıdan gelişimleri sağlanacak.

Projede gastronomi alanında bir akademi oluşturularak alandaki profesyonel ihtiyaçları gidermek amacıyla akademi bünyesinde verilecek hem teorik, hem de uygulamalı eğitimlerle birlikte kursiyerlere sektörde aşçılık meslek elemanı olarak çalışma imkanı sağlanmış olacak. Projenin kapsamında kurulacak biri profesyonel biri eğitim mutfağı ile mutfak eğitimi açısından herkes tarafından ulaşılabilir ve gastronomi alanına doğrudan katkı sağlayabilecek bir akademi olması hedefleniyor.

Mutfak Akademisi ve Gastonomi Evi ile gastronomi alanıyla ilgili profesyonel eğitimler verilecek. Bu akademiyle hem bölgenin gastronomi kalkınmasına olumlu katkı sağlanması, hem de bu alanda kalifiye elemanlar yetiştirerek sektöre olumlu etkiler yaratma fırsatının yakalanması bekleniyor.

Proje sayesinde yeme-içme sektöründe kalifiye eleman istihdamının sağlanması ve Çanakkale'nin yöresel ürünlerinin daha fazla ön plana çıkartılıp tüm dünyaya pazarlanarak şehre ve Güney Marmara Bölgesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Akademi
Çanakkale
Eğitim
Gastronomi

İlgili Haberler

Balıkesir’de 420 litre sahte alkol ele geçirildi haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 13:00

Balıkesir’de 420 litre sahte alkol ele geçirildi haberi

Yenice’de kar yağışı sürüyor haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 12:06

Yenice’de kar yağışı sürüyor haberi

Financell’in “Kendi İşim Cihaz Kredisi” yenilendi haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 12:01

Financell’in “Kendi İşim Cihaz Kredisi” yenilendi haberi

Kırklareli’nin “orman banyosu” faaliyetleriyle sağlık turizminde öne çıkması hedefleniyor haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 11:51

Kırklareli’nin “orman banyosu” faaliyetleriyle sağlık turizminde öne çıkması hedefleniyor haberi

Vestel Ventures, ABD merkezli Splitvolt’a yatırım yaptı haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 11:44

Vestel Ventures, ABD merkezli Splitvolt’a yatırım yaptı haberi

Milli takıma seçilen Kırklarelili genç tekvandocuların hayali olimpiyatlar haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 11:44

Milli takıma seçilen Kırklarelili genç tekvandocuların hayali olimpiyatlar haberi

Antarktika Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nda çalışmalar başladı haberi Antarktika Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nda çalışmalar başladı haberi İlker Püren’le düşme hattından kurtulan Sakaryaspor, play-off hesapları yapıyor haberi İlker Püren’le düşme hattından kurtulan Sakaryaspor, play-off hesapları yapıyor haberi