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Edirne’de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi
Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi
Mimarisiyle dikkati çeken SBÜ Tıbbiye Camisi ibadete açıldı haberi
Prof. Dr. Ekrem Demirli, ibadet ve özgürlük arasındaki ilişkiyi anlattı: haberi
Kırklareli’nde veteriner hekimler hayvanların sağlığı için karlı yolları aşıyor haberi
Karabük, Kocaeli ve Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor haberi
Tekirdağ’dan kısa kısa haberi
Kırklareli’nde tarımsal analiz ve ölçümler yapay zeka teknolojisi sayesinde daha hızlı yapılacak haberi
Çanakkale Türküsü’nün 1938’de Kerkük’te alınmış taş plak kaydı ortaya çıktı haberi
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Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.Kentte dün akşam saatlerinden beri devam eden soğuk hava nedeniyle Lapseki ilçelerindeki yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.Lapseki'nin yüksek dağ köylerine giden ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Kentte dün akşam saatlerinden beri devam eden soğuk hava nedeniyle Lapseki ilçelerindeki yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Lapseki'nin yüksek dağ köylerine giden yollarda buzlanma meydana geldi, sürücüler araç kullanmakta zorluk yaşadı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu yollarda temizlik çalışması başlattı.

Bu arada Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri yapılamıyor.

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