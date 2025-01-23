CANiK, ABD üretimi ilk tabancasını Shot Show 2025’te tanıttı haberi

İSTANBUL (AA) – Samsun Yurt Savunma (SYS) grup şirketlerinden CANiK, “Shot Show 2025” fuarı kapsamında ABD üretimi ilk tabancası “METE MC9 PRIME”ı tanıttı.

CANiK'ten yapılan açıklamaya göre, atıcılık, avcılık ve açık hava etkinlikleri sektörlerindeki profesyonelleri buluşturan dünyanın en kapsamlı fuarlarından biri olan Shot Show, Las Vegas'ta devam ediyor. Etkinlik, 24 Ocak'a kadar sürecek.

Fuarın başlamasından bir gün önce “METE MC9 PRIME” tabancasının tanıtımı yapıldı. Mart ayı ortasında Türkiye'de satışa sunulması planlanan METE MC9 PRIME, dahili kompansatör, 90 derece düz tetik ve ince tasarımıyla dikkati çekti. Kutu içeriğinde yer alan ve dünyaca ünlü G-CODE markası tarafından geliştirilen özel tabanca kılıfı da katılımcılardan beğeni topladı.

METE MC9 PRIME, sadece teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda CANiK USA tarafından Güney Florida, West Palm Beach'teki tam kapasiteli üretim tesislerinde üretilen ve “Made in USA” etiketi taşıyan ilk ürün olmasıyla da önem taşıyor.

Yıllık 460 bin tabanca üretim kapasitesine sahip olan CANiK, 2025'te ABD'de 60 bin tabanca üretmeyi hedefliyor. Tesisin, CANiK'i ABD savunma ihalelerinde önemli bir oyuncu haline getirmesi bekleniyor.

Şirket, tabanca üretiminin yanında 30x113mm hafif geri tepmeli topunu da ABD'de üretmeyi planlıyor.

Fuarın bir diğer dikkat çekici tanıtımı ise MECANiK tarafından gerçekleştirildi. SYS Grup şirketlerinden MECANiK, MO4 tamamen kapalı sistem Mikro Optik Refleks Nişangah'ı ilk kez ABD'de tanıttı. METE MC9 PRIME ile birlikte sergilenen MO4'ün, nisanda Türkiye'de de satışa sunulması planlanıyor.

– 40 milyon dolarlık yatırım

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, CANiK USA'nın Güney Florida'da tam kapasite üretim tesisini hayata geçirdiklerini ve buradan çıkan ilk CANiK tabancası olan METE MC9 PRIME'ı Shot Show'da kullanıcılarla buluşturduklarını belirtti.

Aral, “Bu yalnızca bir tabanca lansmanı değil, aynı zamanda CANiK USA şirketimizin resmi lansmanı olması açısından da büyük önem taşıyor. Türk savunma sanayisinin sınırlarımızın ötesinde üretim kapasitesi ve teknolojik gücünü kanıtlayan bu proje, 40 milyon dolarlık yatırımla 3 yılda hayata geçirildi. Bu başarı, Türkiye’nin savunma sanayisindeki ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerlediğinin bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

SYS Grup şirketleri olarak oldukça başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Aral, “Başta CANiK USA'nın da üretime başlamış olması, buna ilave olarak yüksek katma değerli yeni ürünlerin de ortaya çıkmasıyla bu yıl başarılarımızı daha da yukarıya çekmeyi amaçlıyoruz. 2025'in ayrıca tüm Türk savunma sanayi şirketleri için iyi bir yıl olmasını ve hep birlikte daha büyük başarılara imza atmayı temenni ediyorum.” açıklamalarında bulundu.

– “ABD'de devlet kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir pozisyonda olacağız”

CANiK USA Başkanı William Sucher ise ABD'nin, hem silahlı kuvvetler hem de sivillere yönelik ateşli silah ticaretinde dünyanın en büyük pazarı olduğuna dikkati çekerek, bu pazarda öne geçmek için yalnızca en iyi ürünleri tasarlamanın değil, aynı zamanda üretimi ABD'de gerçekleştirecek yerleşik tesislere sahip olmanın da kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sucher, CANiK USA'nın bu anlayışla hayata geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Ürünlerimiz, 'Made in USA' etiketi ile ABD'de devlet ihalelerine katılabilecek. Ek üretim kapasitemiz ise CANiK'in ABD pazarında büyüme ve pozisyonunu güçlendirme stratejisini destekleyecek. Ayrıca CANiK ve grup şirketlerinin ürettiği daha büyük kalibreli ateşli silahlarla ABD'deki devlet kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir pozisyonda olacağız.”