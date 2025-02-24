Castrol, Türkiye’deki üretim ve satış performansını artırdı haberi

Castrol, otomotiv madeni yağlarında yüzde 7,1 binek otomobil motor yağlarında yüzde 13, motosiklet motor yağlarında yüzde 15 ve ağır ticari araç motor yağlarında yüzde 4,8 büyüme kaydederek 2024'te üretim ve satış performansını artırdı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan Petrol Sanayi ve Emobilite Derneği (PETDER) verilerine göre, kimyasal ürünler hariç tutulduğunda, Castrol otomotiv madeni yağlarında sektörde dikkati çekiyor.

Castrol otomobil, motosiklet ve ağır ticari araç motor yağları segmentlerinde, 2024'te sektörün üzerinde büyüme kaydetti. Şirketin, Türkiye'deki büyümesi, ülkenin küresel üretim ve lojistik ağındaki stratejik konumunu daha da sağlamlaştırdı.

PETDER verilerine göre, Türkiye madeni yağ pazarı 2024'te önceki yıla göre benzer seviyede kalırken Castrol ise pazarın üzerinde bir büyüme performansı sergiledi.

Castrol, otomotiv madeni yağlarında yüzde 7,1, binek otomobil motor yağlarında yüzde 13, motosiklet motor yağlarında yüzde 15 ve ağır ticari araç motor yağlarında yüzde 4,8 büyüme kaydetti.

Şirket, özellikle rekabetin yoğun olduğu binek otomobil motor yağları segmentinde, çift haneli büyüme elde ederek başarılı bir yılı daha geride bıraktı.

Castrol'ün otomotiv üreticileriyle güçlü işbirlikleri, büyümesini destekleyen en önemli unsurlardan biri oldu. Şirket, otomotiv üreticileriyle yürüttüğü güçlü işbirlikleri sayesinde, yüksek performanslı ve yenilikçi madeni yağ çözümleri sunmaya devam ediyor.

Küresel ölçekte birçok otomotiv markasıyla ortak mühendislik çalışmaları yürüten şirket, küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye'de de iddialı markalarla yaptığı ortaklıklarla dikkati çekmeye devam ediyor.

Türkiye, Castrol'ün küresel üretim, tedarik ve lojistik stratejisinde kritik bir rol oynayan öncelikli stratejik pazarlarından biri olarak konumlandırılıyor. Bu, Türkiye'nin yalnızca güçlü bir iç pazar olmadığını, aynı zamanda şirketin küresel üretim ve lojistik stratejisinde kritik bir rol üstlendiğini gösteriyor.

Son üç yılda Gemlik Üretim Tesisi'ne yapılan yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım, üretim kapasitesini 2024 itibarıyla 135 milyon litrelik rekor seviyeye çıkardı. Castrol, gelecek dönemde de Gemlik Tesisi'ne ek yatırımlar yaparak üretim kapasitesini daha da artırmayı planlıyor.

Güçlü satış kanalı stratejisiyle sahada geniş bir dağıtım ve erişim ağı yöneten Castrol, Türkiye genelinde 30 binden fazla servis noktasında, yetkili servislerden araç bakım ve onarımı yapan özel servislere, filo bakım merkezlerinden ağır vasıta servislerine kadar yaygın bir erişim ağına sahip.

Bu güçlü yapı, şirketin ürünlerinin her noktada kolayca bulunmasını ve işin uzmanları tarafından önerilmesini sağlıyor. Ayrıca, Castrol'ün teknik destek ekipleri ve saha operasyonları, servis noktalarına düzenli olarak eğitim vererek hem ustaların hem de tüketicilerin en doğru ürünlere erişmesini sağlıyor.

Castrol, elektrifikasyon ve sürdürülebilir madeni yağ çözümlerine yaptığı yatırımlarla sektörde öne çıkıyor. Castrol ON e-sıvıları, dünya genelinde üretilen her üç elektrikli aracın ikisinde ilk dolumda kullanılıyor.

Bununla birlikte Türkiye'deki endüstriyel madeni yağ segmentinde büyüme hız kazanırken, Castrol bu alanda 2024'te yüzde 7 büyüme elde etti.

Şirket, 2025'te de büyüme performansını sürdürerek istikrarlı büyüme ivmesini korumayı hedefliyor. Küresel üretim stratejisiyle paralel olarak Türkiye'deki yatırımlarını artıran Castrol, hem iç pazarda hem de ihracatta büyümesini hızlandırmayı planlıyor.

– “Artan kapasite yatırımlarıyla Türkiye'nin rolü her geçen yıl daha da güçleniyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, Castrol olarak, sadece son kullanıcıya değil, sektörün en önemli paydaşları olan otomotiv üreticilerine de özel çözümler sunduklarını belirtti.

Tatlısöz, “Hibrit ve elektrikli araç teknolojileri için geliştirdiğimiz ürünler ve OEM işbirliklerimizle, pazardaki dönüşümün bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Castrol'ün küresel büyüme stratejisindeki önemine dikkati çeken Tatlısöz, “Türkiye, güçlü üretim kapasitesi ve gelişen ihracat ağıyla Castrol'ün en önemli pazarlardan biri olmaya devam ediyor. Gemlik Üretim Tesisi, yalnızca iç pazara değil Avrupa ile birlikte Orta Doğu ve Afrika bölgelerine de hizmet veren stratejik bir üretim merkezi konumunda. Artan kapasite yatırımlarıyla Türkiye'nin rolü her geçen yıl daha da güçleniyor.” açıklamasında bulundu.

Tatlısöz, Türkiye'deki madeni yağ pazarında güçlü ve yaygın bir pazara erişim stratejilerinin olduğunu kaydederek, “Doğru lokasyonlara, doğru ürünleri, doğru fiyatlandırma ve hizmet kalitesiyle ulaştıran bu yapı, Castrol'ü hem araç sahipleri hem de müşterilerimiz için en çok tercih edilen marka haline getiriyor.” şeklinde görüş belirtti.