Çekmeköy’de alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi haberi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Otoyolun Çekmeköy mevkisinde Edirne istikametine ilerleyen otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İsmi öğrenilemeyen sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye görevlilerince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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