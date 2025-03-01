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Çekmeköy’de alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi haberi
Kocaeli’de hamile kadını taşıyan ambulansın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi
AK Parti’li Yağcı’nın vefat eden babası Bilecik’te son yolculuğuna uğurlandı haberi
Gelibolu’da balıkçı teknelerinin bulunduğu liman temizlendi haberi
Edirne’de Bulgaristan’ın bahar geleneği olan “marteniçka” bilekliği dağıtıldı haberi
İstanbul’da “1-7 Mart Yeşilay Haftası”nın tanıtım toplantısı yapıldı haberi
Edirne’de “tekne orucu” etkinliği düzenlendi haberi
Kocaeli’de “Üsküdar Vapuru” faciasında hayatını kaybedenler anıldı haberi
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Çekmeköy’de alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi haberi

İSTANBUL (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Otoyolun Çekmeköy mevkisinde Edirne istikametine ilerleyen otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İsmi öğrenilemeyen sürücü, aracı em...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çekmeköy’de alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi haberi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otoyolun Çekmeköy mevkisinde Edirne istikametine ilerleyen otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye görevlilerince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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