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Selimiye Camisi ramazanı sınırlı sayıda ziyaretçiyle karşıladı haberi
Kırklareli’nde dilencilere yönelik denetim yapıldı haberi
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“Chaplin” oyunu Maximum Uniq Hall’de sahnelendi haberi

İSTANBUL (AA) - "Şarlo" karakteri ile özdeşleşen, İngiliz sinema yönetmeni, oyuncu, yazar, besteci, kurgucu ve komedyen Charles Spencer Chaplin'in hayatını sahneye taşıyan "Chaplin" oyunu izleyiciyle buluştu.Maximum Uniq Hall'de sahnelenen eserde,...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“Chaplin” oyunu Maximum Uniq Hall’de sahnelendi haberi

“Şarlo” karakteri ile özdeşleşen, İngiliz sinema yönetmeni, oyuncu, yazar, besteci, kurgucu ve komedyen Charles Spencer Chaplin'in hayatını sahneye taşıyan “Chaplin” oyunu izleyiciyle buluştu.

Maximum Uniq Hall'de sahnelenen eserde, Chaplin'i canlandıran Özgür Daniel Foster, oyun öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Chaplin'in sahnelere yansıyanın dışındaki yaşamını da anlattıklarını söyledi.

“Charlie Chaplin'in özel hayatı, Şarlo dışında bilinmeyen birçok yanını biz bu oyunda izlemeye çalışıyoruz.” diyen Foster, şunları kaydetti:

“Doğumundan öldüğü güne kadar 80 senelik süreci anlatmaya çalışıyoruz, iyisiyle kötüsüyle yanlışları ve doğrularıyla. Benim için her şeyden önce çok gurur verici ve onurlandırıcı bir ceket bu. Sessiz ve sesli diye ayırmıyorum. Bence sinema tarihinin en önemli figürlerinden biri kesinlikle. Çok önemli bir yeri var. Bu ceketi giyebilmek, Charlie Chaplin'i oynayabilmek gururlandırıyor beni tabii ki.”

Esere hazırlanırken yaptığı araştırmada, Chaplin'in özel hayatında çok sert, işkolik, özel hayatına pek değer vermeyen biri olarak gözüktüğünü anlatan Foster, “Bunların tam olarak doğru olmadığını görebiliyorum. Örneğin kadınlarla ilişkisi, genel olarak halkın gözünde çapkın ve kalp kırıcı biri olarak kalmış. Tabii ki kalp de kırmış aksini iddia etmiyorum. Ama araştırdıkça yaptığı hataların da kendince sebepleri olduğunu ve aslında onun da hepimiz gibi bir insan olduğunu gördüm. Çok yücelttiğimiz bir karakter ama hepimiz gibi bir insan. Hatalar yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu, izleyicilerin çok eğleneceğini de dile getirerek, “Bizim oyunumuz müzikli bir oyun. Müzikal değil. Müzikli ve canlı orkestralı. Sahnede canlı orkestranın konumlandığı bir oyun. Onun için de sürekli olarak müzikler ve ses efektleri canlı olarak yapılıyor. Bu da bence oyuna bambaşka bir eğlence ve keyif katıyor.” diye konuştu.

Oyun, Chaplin'in tüm yasal haklarını elinde bulunduran Fransa merkezli “The Chaplin Office” tarafından ve 17 varisinin onayıyla sahneleniyor.

Yapımı MSP, yapımcılığı Mert Siliv imzası taşıyan Aksel Bonfil'in yazdığı oyunu, Saim Güveloğlu yönetiyor.

Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı, Defne Koldaş, Semih Ali Aksoy ve Çınar Yener'in de rol aldığı oyunun dekor ve kostüm tasarımına Gamze Kuş, koreografisine ise Tuğçe Ulugün Tuna imza attı.

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