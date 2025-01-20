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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı haberi
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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı haberi

İSTANBUL (AA) – CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin soruşturmada, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin resen soruşturma başlatılan Aydın'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Aydın'ın, en yakın karakola imza atması ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu arada Aydın, savcılıkta verdiği ifadesinde, “Paylaşımımın suç teşkil ettiğini düşünmüyorum. Soruşturma başlatılan video, içerik itibarıyla genel başkanımızın sözleri ve Akın Gürlek hakkında medyaya yansıyan içeriklerden ibarettir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.” ifadelerini kullandı.

İşlemlerinin ardından Çağlayan Meydanı'nda açıklama yapan Aydın, savcılığın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in toplantılarda söylediği ifadeleri partisinin kurumsal hesabından paylaşılması nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunduğunu öne sürdü.

Aydın'ın avukatlığını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftçi Binici ise gözaltı kararı olmadan müvekkilinin sabah saatlerinde evine 8 polis geldiğini ve adliyeye getirildiğini söyledi.

Binici, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in daha önce Bakan Yardımcısı görevinde bulunması nedeniyle siyasi kimliği olduğunu da savcılıkta belirttiklerini aktardı.

Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” ve “terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Aydın
Soruşturma

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