SON DAKİKA
Damat Tween, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla KDMP üyelerini bir araya getirdi haberi
Eyüpsultan’daki imam hatip öğrencilerinden bağımlılıkla mücadele mesajı haberi
Çanakkale’de Uzmanı Dr. Nigar Hüseyinzade’nin çizdiği resimler sergilendi haberi
Edirne’de 7’den 70’e kadın orkestrası “Kadının T’elinden” adlı konserde müzik şöleni yaşattı haberi
Sındırgı’da kadınlar ürünlerini sergiledi haberi
Derin denizde boru indirme gemisi “Castorone” İstanbul Boğazı’ndan geçti haberi
Mudanya Kültürel Miras Konferansı gerçekleştirildi haberi
Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Musa’nın babası son yolculuğuna uğurlandı haberi
Balıkesir’de MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda ASTTASAK mezuniyet töreni yapıldı haberi
CHP Genel Başkanı Özel cuma namazını Hırka-i Şerif Camisi’nde kıldı haberi
Damat Tween, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla KDMP üyelerini bir araya getirdi haberi
Eyüpsultan’daki imam hatip öğrencilerinden bağımlılıkla mücadele mesajı haberi
Çanakkale’de Uzmanı Dr. Nigar Hüseyinzade’nin çizdiği resimler sergilendi haberi
Edirne’de 7’den 70’e kadın orkestrası “Kadının T’elinden” adlı konserde müzik şöleni yaşattı haberi
Sındırgı’da kadınlar ürünlerini sergiledi haberi
Derin denizde boru indirme gemisi “Castorone” İstanbul Boğazı’ndan geçti haberi
Mudanya Kültürel Miras Konferansı gerçekleştirildi haberi
Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Musa’nın babası son yolculuğuna uğurlandı haberi
Balıkesir’de MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda ASTTASAK mezuniyet töreni yapıldı haberi
CHP Genel Başkanı Özel cuma namazını Hırka-i Şerif Camisi’nde kıldı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » CHP Genel Başkanı Özel cuma namazını Hırka-i Şerif Camisi’nde kıldı haberi

CHP Genel Başkanı Özel cuma namazını Hırka-i Şerif Camisi’nde kıldı haberi

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte cuma namazını Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde kıldı.Özel, Beykoz Belediyesi ziyaretinin ardından İmamoğlu'nun da bulun...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
CHP Genel Başkanı Özel cuma namazını Hırka-i Şerif Camisi’nde kıldı haberi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte cuma namazını Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde kıldı.

Özel, Beykoz Belediyesi ziyaretinin ardından İmamoğlu'nun da bulunduğu Hırka-i Şerif Camisi'ne geldi.

Cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, Hırka-i Şerif'e ev sahipliği yapan aileyi ziyaret etmek istedikleri için buraya geldiklerini belirtti.

Aileyle sohbet ettiğini dile getiren Özel, “Yoğunluğun ve bu hayatın üzerimize yüklediği streslerden arındığımız bir yarım saat, 45 dakika. Sonra da birlikte cuma namazını kılabildik.” dedi.

Özel'e eşlik eden İmamoğlu ise bugün çok özel bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Buranın maneviyatı yüksek bir cami olduğunu ve içinde Hırka-i Şerif'in bulunduğunu, ailenin de bu emanete nesiller boyunca sahip çıktığını anlatan İmamoğlu, “Allah razı olsun onlardan. Tabii bu vesileyle çok dua ettik.” diye konuştu.

Bir gazetecinin, Vedat Milor ile ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin soru üzerine İmamoğlu, “Kent Lokantamıza gelip bizi bir yöneticimizle ziyaret eden, burada nasıl bir hizmet veriliyor anlayıp buna dönük övgü cümlelerini söylemiş bir insana karşı, zamanında Kent Lokantalarını küçümseyen, sonra da bunları kötüleyen aklın, şimdi bunu övenlere ceza verme konusunda bir karar alma basiretsizliğini gösteren o kişilere de Allah akıl versin diye dua ettim.” yanıtını verdi.

İlgili Haberler

KADEM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek haberi
Yerel
7 Mart 2025, 15:40

KADEM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek haberi

Bilecik’te yetiştirilen yeşil soğan kadınların elinde demetlenip satışa sunuluyor haberi
Yerel
7 Mart 2025, 15:34

Bilecik’te yetiştirilen yeşil soğan kadınların elinde demetlenip satışa sunuluyor haberi

CHP Genel Başkanı Özel, Beykoz Belediyesini ziyaretinde konuştu: haberi
Yerel
7 Mart 2025, 15:14

CHP Genel Başkanı Özel, Beykoz Belediyesini ziyaretinde konuştu: haberi

Bursa’da ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı haberi
Yerel
7 Mart 2025, 15:00

Bursa’da ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı haberi

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi’nden 1 Kadın 1001 Emek Projesi haberi
Yerel
7 Mart 2025, 14:50

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi’nden 1 Kadın 1001 Emek Projesi haberi

Bursa’da “Ölümsüzlük Sembolü: Bithynia Mezar Stelleri” sergisi açıldı haberi
Yerel
7 Mart 2025, 14:40

Bursa’da “Ölümsüzlük Sembolü: Bithynia Mezar Stelleri” sergisi açıldı haberi

Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları tamamlandı haberi Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları tamamlandı haberi TREDAŞ kadın çalışanlarına “Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle 1 gün izin verdi haberi TREDAŞ kadın çalışanlarına “Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle 1 gün izin verdi haberi