CHP Genel Başkanı Özel cuma namazını Hırka-i Şerif Camisi’nde kıldı haberi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte cuma namazını Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde kıldı.

Özel, Beykoz Belediyesi ziyaretinin ardından İmamoğlu'nun da bulunduğu Hırka-i Şerif Camisi'ne geldi.

Cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, Hırka-i Şerif'e ev sahipliği yapan aileyi ziyaret etmek istedikleri için buraya geldiklerini belirtti.

Aileyle sohbet ettiğini dile getiren Özel, “Yoğunluğun ve bu hayatın üzerimize yüklediği streslerden arındığımız bir yarım saat, 45 dakika. Sonra da birlikte cuma namazını kılabildik.” dedi.

Özel'e eşlik eden İmamoğlu ise bugün çok özel bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Buranın maneviyatı yüksek bir cami olduğunu ve içinde Hırka-i Şerif'in bulunduğunu, ailenin de bu emanete nesiller boyunca sahip çıktığını anlatan İmamoğlu, “Allah razı olsun onlardan. Tabii bu vesileyle çok dua ettik.” diye konuştu.

Bir gazetecinin, Vedat Milor ile ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin soru üzerine İmamoğlu, “Kent Lokantamıza gelip bizi bir yöneticimizle ziyaret eden, burada nasıl bir hizmet veriliyor anlayıp buna dönük övgü cümlelerini söylemiş bir insana karşı, zamanında Kent Lokantalarını küçümseyen, sonra da bunları kötüleyen aklın, şimdi bunu övenlere ceza verme konusunda bir karar alma basiretsizliğini gösteren o kişilere de Allah akıl versin diye dua ettim.” yanıtını verdi.