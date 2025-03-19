CHP Genel Başkanı Özel, İBB binası önünde toplananlara hitap etti: haberi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı olarak, bütün üyelerime danışarak en doğru adayı belirlemek için gayret sarf ettim. Bir yol yürüyorum ve o yolun sonunda iktidar görüyorum, zafer görüyorum.” dedi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binası önünde otobüs üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Dünden bu yana olan bitenin bir darbe girişimi olduğunu iddia eden Özel, “İstanbulluların tam 3 kez Büyükşehire seçtikleri, emanet ettikleri sizlerin kardeşi, ağabeyi, evladı Ekrem İmamoğlu'na yapılan darbe girişimi, milli iradeye yapılan darbe girişimidir.” diye konuştu.

Özel, kendileriyle aynı görüşte bulunmayanların da vicdanına, ahlakına, insafına, sağduyusuna çok ihtiyacı olduklarını dile getirdi.

“Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı olarak, bütün üyelerime danışarak en doğru adayı belirlemek için gayret sarf ettim. Bir yol yürüyorum ve o yolun sonunda iktidar görüyorum, zafer görüyorum.” diyen Özel, mertçe bir mücadele için kendilerinin, İstanbul'un ve Türkiye'nin hazır olduğunu kaydetti.

Özel, bu meselenin artık bir Ekrem İmamoğlu meselesi olmaktan çıktığını, milletin tamamının meselesi haline geldiğini belirterek, “Dün akşam iptal edilen şey Ekrem İmamoğlu'nun diploması değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin hukuk güvencesi, mal güvencesi, can güvencesidir.” ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan İmamoğlu ile avukatlarının görüştüklerini hatırlatan Özel, şöyle devam etti:

“Yoksulluktan bıkan, işsizlikten bıkan, açlıktan bıkan, güvencesizlikten bıkan, gelecek kaygısından bıkan milyonları pazar sabahı kalkmaya, sokaklara dökülmeye, Cumhuriyet Halk Partilileri bir sandıkta cumhurbaşkanı adayını belirlemeye, olmayanları diğer sandıkta dayanışmalarını göstermeye, Ekrem Başkan'a, Türkiye'nin gelecek Cumhurbaşkanına sahip çıkmaya çağırıyorum. O zaman pazar günü binler, on binler, milyonlar, on milyonlar hep birlikte sokaklardayız, sandıktayız, meydanlardayız. 86 milyonu itiraz etmeye, ses yükseltmeye, sesini duyurmaya, yanındakini ikna etmeye, uzaktakine sesini duyurmaya, mücadeleye, ayağa kalkmaya davet ediyorum.”

“Biz kazanacağız, siz kazanacaksınız, Türkiye kazanacak. Size inanıyor, güveniyoruz.” diyen Özel, İmamoğlu'na sahip çıkmak için Saraçhane'den ayrılmayacaklarını bildirdi.

Etkinlik öncesinde Vatan Caddesi'nde toplanan partililer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla Saraçhane'deki İBB binasının önüne geldi.

Etkinliğe, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Eski CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin ve Altan Öymen, Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ile partililer katıldı.