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Arnavutköy’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı haberi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin iftar programında konuştu: haberi
İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında şüphelilerin ifadeleri alınmaya başladı haberi
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin Bursa’daki iftar programında konuştu: haberi
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CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Adalet Sarayı’nda açıklamada bulundu: haberi

- "Bir aklıselimin hakim olacağına ve buradan İstanbul iradesine bir saldırı, gasp yerine aklıselim çıkacağına inanıyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Adalet Sarayı’nda açıklamada bulundu: haberi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin, “Bir aklıselimin hakim olacağına ve buradan İstanbul iradesine bir saldırı, gasp yerine aklıselim çıkacağına inanıyoruz.” dedi.

Özel, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu'yla, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında ifade verdiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Burada bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bazı partililer ve İmamoğlu'na destek için gelen avukatlarla selamlaşan Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, “Silivri'de hazırlık olduğu söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine Özel, o aşamada olunmadığını, henüz savcılık ifadesinin ilkinin tamamlandığını belirterek, “Öyle kötü niyetli bir hazırlıkla ilgili bize bir bilgi gelmedi ama takip ediyoruz. Bir aklıselimin hakim olacağına ve buradan İstanbul iradesine bir saldırı, gasp yerine aklıselim çıkacağına inanıyoruz. Hatta şunu teklif ediyoruz. Elbette yargılama olacak. Ekrem Başkan yargılamaların TRT'den canlı yayınlanmasını talep ediyor. Çünkü bir yalancı tanık ifadesiyle bu kadar yeri yerinden oynattılar.” diye konuştu.

Özel, şunları kaydetti:

“Bu gece Silivri'ye doğru gitmeyi değil, Ekrem Bey'i alıp, hep birlikte sabaha karşı da olsa Saraçhane'ye gitmeyi ümit ediyoruz. Silivri'yi aklımızdan geçirmek istemiyoruz. O ihtimali tüketmek gerekir, o ihtimal Türkiye ekonomisini, Türk dış politikasını dibe batırır. O ihtimal, Türkiye'nin iç huzurunu mahveder. Ne Meclis artık çalışıp bir şey yapabilir ne de bu ülkenin yarınları için doğru adımlar birlikte atılabilir. Bütün ihtimaller tükenir. Bütün uzlaşma ihtimallerini tüketirler. Bu gece Silivri'nin S'sine tahammülümüz yok.”

– “Adalet peşindeyiz hala hep birlikte”

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmayla ilgili bilgi alacağını söyledi.

Zaten adliyeye alıştığını ifade eden Dervişoğlu, “Haksızlıklarla, hukuksuzluklarla mücadele etmeye de devam edeceğiz. Bir siyasi operasyon daha yapılıyor. Ona yerinde şahitlik ediyoruz. Umarım ki akılları başlarına gelir bunları planlayanların. Sonradan konuşmam icap eden şey olursa da konuşacağım. Adalet peşindeyiz hala hep birlikte.” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun İmamoğlu ailesi ve bazı partililerle buradaki bekleyişi sürüyor.

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