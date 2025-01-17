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CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul’daki olağanüstü MYK toplantısının ardından konuştu:
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CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul’daki olağanüstü MYK toplantısının ardından konuştu:

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul’daki olağanüstü MYK toplantısının ardından konuştu:

İSTANBUL (AA) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Adalet ve Kalkınma Partisinin bugün yaptığı iş, CHP'ye düpedüz savaş ilanıdır. Bundan sonra kendilerine oy veren seçmene saygımızdan dolayı onlara daha ne kadar bu düşmanlıklarına karşı siyaset çerçevesi içinde ve saygı diliyle cevap verebiliriz, ondan emin değiliz. Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz.” dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda, Özgür Özel'in başkanlığında olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı düzenlendi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, toplantı sonucunda olağanüstü bir süreç yönetimine ihtiyaç olduğu kararının alındığını belirterek, “Temel tespitimiz şudur; Adalet ve Kalkınma Partisinin bugün yaptığı iş, CHP'ye düpedüz savaş ilanıdır. Bundan sonra kendilerine oy veren seçmene saygımızdan dolayı onlara daha ne kadar bu düşmanlıklarına karşı siyaset çerçevesi içinde ve saygı diliyle cevap verebiliriz, ondan emin değiliz. Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz.” diye konuştu.

Tutuklanan Akpolat'ı ziyaret etmek üzere Paşakapısı Cezaevi'ne gideceğini açıklayan Özel, partisinin kadın ve gençlik kolları başkanları ile örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısının tüm ilçe başkanlarıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da ilçe belediye başkanlarıyla İstanbul'da toplantılar yapacağını aktardı.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yarın öğlen saatlerinde CHP'nin İstanbul'a davet edilmiş olan milletvekilleriyle birlikte kapalı grup toplantımızı gerçekleştireceğiz. Pazar günü Parti Meclisi toplantımız var. Her gün, günde en az bir tane Merkez Yönetim Kurulu toplantımız var. Pazartesi sabahı da İstanbul sürecindeki bütün kararları değerlendireceğimiz, belki son, belki sondan bir önceki Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı yapacağız. Bu süreçlerin sonunda savaş ilan edilen bir taraf ne yapıyorsa onu yapacağız. Elbette bundan sonraki süreçte Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı bileşenleri bizden gördükleri cevaptan, aldıkları yanıttan memnun olmayacaklar. 2025 yılı içinde o sandık bu milletin önüne gelecek. Bu yaptıklarının hesabını millete verecekler ama verdikleri kanunsuz emirlerin hesabını günü geldiğinde adalete de verecekler. Onların kanunsuz emirlerine uyanlar da bunların hesabını verecekler.”

Bir eylemlilik ve protesto sürecinden değil, iktidarı devralma sürecinden bahsettiğini söyleyen Özel, “Bundan sonra seçimlere hazırlansınlar falan demiyorum. Elbette bir seçimden sonra gidecekler ama iktidarı devretmeye hazırlansınlar. Bu memleket onların insafına terk edilemeyecek kadar kutsal. Bu ülkenin insanları bundan sonra daha fazla onların kontrolünde olacak bir yargıya emanet edilemez.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Konya 8. Olağan İl Kongresi'ndeki açıklamalarına işaret eden Özel, şunları kaydetti:

“Bugün 'Turpun büyüğü heybede' demiş. Türkçesi ne bunun? Başta yargı, devletin bütün organları emir ve talimatlarımın altında. Dün bir belediye başkanım tutuklandı. 'Bilmediğiniz bundan daha büyük şeyler var' diyor. Biz bilmiyoruz, sen biliyorsan, örneğin bir soruşturma Beşiktaş için var, o büyük turp için yoksa ama sen biliyorsan, demek ki bu devlet, devlet gibi işlemiyor. Senin şahsi istihbarat örgütün gibi işliyor. Ya bir suç var, sen biliyorsun ama soruşturması yok, haberimiz yok, hiçbir şey yok. Bu da suç. Suçu bilip de Tayyip Erdoğan emriyle gizleniyorsa ve zamanı bekleniyorsa bu da suç ya da sen suç icat ettiriyorsun.”

Salı gününe kadar İstanbul'da bir dizi toplantı gerçekleştireceklerini söyleyen Özel, süreç yönetimiyle ilgili ortak ve cesur kararlar alınacağını kaydetti.

Başkan
İstanbul
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Suç
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