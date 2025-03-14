CHP Genel Başkanı Özel, Kocaeli’de cenaze törenine katıldı haberi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili ve eski Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın babası Celal Akar'ın cenaze törenine katıldı.

Bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde 87 yaşında hayatını kaybeden Celal Akar'ın cenazesi, yakınları tarafından Kartepe ilçesi Şirinsulhiye Mahallesi'ndeki evinin bahçesine getirildi.

Haydar Akar, burada taziyeleri kabul etti. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Akar'a başsağlığı dileklerini iletti.

Celal Akar'ın cenazesi, cuma namazının ardından İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğluz tarafından evin bahçesinde kıldırılan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Mühip Kanko ve Nail Çiler, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, cenaze töreninin ardından bir gazetecinin “İmamoğlu'nun tutuklanması veya siyasi yasak getirilmesi halinde ikinci isim Mansur Yavaş denilse de Özgür Özel olduğu iddiaları çıktı son günlerde. Nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki sorusu üzerine, “Buraya Akar ailesinin acısını paylaşmak üzere geldik. Haydar Akar, Meclis'te uzun yıllar, 2011 yılından itibaren birlikte milletvekilliği yaptığımız, daha sonra Meclis Başkanlık Divanında görev alan, Meclis Başkanvekilliği görevini yapmış olan çok kıymetli bir büyüğümüz. Onun bu acılı gününde onlarla birlikteyiz. Onun dışında o magazin konularıyla benim bir ilgim yok.” ifadelerini kullandı.