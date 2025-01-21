CHP Genel Başkanı Özel, partisinin il başkanları toplantısı öncesinde konuştu: haberi

İSTANBUL (AA) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Kartalkaya'da sabaha karşı çıkan yangın sonucunda yüreğimiz yandı. Türkiye'nin dört bir yanındaki ailelerin yüreği yandı.” dedi.

Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında il başkanlarıyla yapacağı toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın nedeniyle bu sabah büyük bir acıya uyandıklarını, her geçen dakika tablonun daha da ağırlaştığını dile getiren Özel, vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Özgür Özel, sabahın ilk saatlerinden itibaren Bolu Belediye Başkanı, milletvekili ve CHP İl Başkanı'yla süreci takip ettiklerini aktararak, “Kartalkaya'da sabaha karşı çıkan yangın sonucunda yüreğimiz yandı. Türkiye'nin dört bir yanındaki ailelerin yüreği yandı. Önümüzdeki dakikalar içinde ilgili bakanlardan hepimizi biraz daha üzecek haberler alacağız maalesef.” diye konuştu.

Yangında hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını, tablonun vahim olduğunu belirten Özel, bu nedenle grup toplantılarını iptal ettiklerini söyledi.

İptal edilen toplantıda 81 il başkanı, gençlik kolları ve kadın kolları il başkanları, ana kademelerin il başkanları, bütün milletvekilleri ve parti meclisiyle bir araya gelmeyi planladıklarını anlatan Özel, “CHP'ye ve Türkiye'ye her gün yaşatılan yeni acılar, baskılar, haksızlıklar ve yıldırmalara karşı hep birlikte kenetlenerek yeni bir başlangıcı, süreci tarif edeceğimiz bir toplantıydı. Onu ilerleyen zamanlarda yaparız. Bugün siyasetin bu sıcak gündemine girme günü değil ama gün yaşatılan acıları, yapılan haksızlıkları, yapılan zulümleri unutma, görmezden gelme günü de değil.” ifadelerini kullandı.

– “Acımız çok büyük”

Özel, partisinin il başkanlarıyla yapacağı toplantının ardından gözaltında bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı İstanbul Adliyesi'nde ziyaret edeceğini, ardından Bolu'ya gideceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bir siyasi partinin genel başkanı adliyede nezarethanede tutuluyor, belki tutuklamaya sevk edilecek. İstanbulluların bir araya gelip kendilerini yönetmesine karar verdikleri belediye başkanları Silivri'de. Her gün yeni bir saldırı, bir acı ama bugün de böyle bir gündeme uyandık. Maalesef Türkiye artık bir güne, bir acının, bir yasın sığmadığı, birden çok felaketin yaşandığı, acının yaşandığı ya da acıların yıl dönümlerinin, anlamlı günlerinin olduğu bir ülkeye dönüştü. Acımız çok büyük, öfkemiz çok büyük ama Türkiye'yi bu girdaptan bir şekilde kurtaracağız. 100 yıl önce en umutsuz günlerde umudunu kaybetmeyenlerin kurduğu bir parti Cumhuriyet Halk Partisi. O yüzden önümüzdeki süreçte de kimse pes edeceğimizi, teslim olacağımızı düşünmesin. Bugün yasın günüdür. Orada yaşanan bu büyük felaketin de elbette sorumluları var, sorumluluklar var. Hepsinin konuşulacağı günler, saatler gelecek.”

Konuşmasının ardından toplantıya katılan Özel, kısa süre sonra CHP İl Başkanlığı binasından ayrıldı.