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Çınarcık’ta dairede çıkan yangın söndürüldü haberi

YALOVA (AA) - Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere Beldesi Yalı mevkisindeki bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangın ihbarı alan Çınarcık Belediyesi...