Çınarcık’ta dairede çıkan yangın söndürüldü haberi

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere Beldesi Yalı mevkisindeki bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarı alan Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal etti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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