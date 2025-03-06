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Edirne’de lise öğrencilerine yönelik deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi haberi
Edirne’de öğrencilere yönelik sportif yetenek taraması başladı haberi
Citroen’den mart ayı kampanyası haberi
QNB Leasing ve IFC’den yeşil dönüşüme destek haberi
Bilecik’te konteyner taşıyan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı haberi
Çınarcık’da öğrencilere yangın ve afetlere hazırlık eğitimi haberi
Bilecik’te tırın devrildiği kaza ulaşımda aksamaya neden oldu haberi
Ayvalık’ta Nikita Çayı ıslah ediliyor haberi
Kimya sektöründen şubatta 2,5 milyar dolarlık ihracat haberi
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Citroen’den mart ayı kampanyası haberi

- Citroen, yeni C4 modelinin benzinli versiyonlarında 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi sunuyor

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Citroen’den mart ayı kampanyası haberi

Citroen, binek veya hafif ticari model satın almak isteyen sürücülere bu ay finansman kampanyalarıyla avantajlar sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, konforlu ve gelişmiş teknolojili modellerini bu ay özel kredi koşulları ve fiyat teklifleriyle sunuyor.

Kampanya kapsamında, yeni C4 modelinin benzinli motora sahip versiyonları ve C4 X'in max donanımlı versiyonunda, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı veriliyor.

Citroen'in SUV modeli C5 Aircross da max donanımı ile 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla Citroen bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.

Hafif ticari modellerde, Citroen'in 1.5 BlueHDI 130 HP motora sahip Berlingo Kombi ve Berlingo Van modelleri, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli krediyle satılıyor.

Citroen Jumpy Spacetourer ve Jumper modelleri de 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 1 milyon lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.

Citroen'in Jumpy Van modeli ise 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi imkanlarıyla müşterilerini bekliyor.

Bu ayın avantajlı kampanyalarından biri de yüksek teknoloji ve sıfır emisyonlu sürüş deneyimiyle öne çıkan elektrikli Citroen modellerinde sunuluyor. Yüzde 100 elektrikli yeni e-C4 ve e-C4 X satın almak isteyenler, 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle modellere sahip olabiliyor.

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