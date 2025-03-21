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Kocaeli ve Sakarya’da Nevruz Bayramı kutlandı haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda konuştu: (1) haberi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda konuştu: (1) haberi

- "Sizin bu heyecanınızı görünce az önce Binali Bey'le de şöyle bir istişarede bulunduk. Bu istişare neticesinde burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı biz de şöyle dönüyorum arkaya bakıyorum. 'Baharın ve kardeşliğin bayramı' olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı burada, hep birlikte bu adımı atalım inşallah" - "Rabbimden bizleri ramazana kavuşturduğu gibi bir aydan daha hayırlı olduğuna müjdelediği Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'na da sağlıkla, huzurla, sevinçle eriştirmesini niyaz ediyorum"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda konuştu: (1) haberi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sizin bu heyecanınızı görünce az önce Binali Bey'le de şöyle bir istişarede bulunduk. Bu istişare neticesinde burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı biz de şöyle dönüyorum arkaya bakıyorum. 'Baharın ve kardeşliğin bayramı' olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı burada, hep birlikte bu adımı atalım inşallah.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, ramazan ayının manevi ikliminde, programa katılanlarla bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.

“Sizlerin vasıtasıyla 85 milyon vatandaşımız ve tüm Türk dünyası ile birlikte yurt dışındaki kardeşlerimize, gönül ve kültür coğrafyamızın tamamındaki dostlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.” diyen Erdoğan, Türk dünyasının dört bir köşesinde nevruz coşkusunu paylaşan tüm soydaşlara, ülke ve millet adına muhabbetlerini ilettiğini belirtti.

Programın düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nın yanı sıra Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterliği ve Dünya Etnospor Konfederasyonu'nu kutlayan Erdoğan, nevruz heyecanına ortak oldukları için katılımcılara da ayrıca teşekkür etti.

Erdoğan, “Sizin bu heyecanınızı görünce az önce Binali Bey'le de şöyle bir istişarede bulunduk. Bu istişare neticesinde burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı biz de şöyle dönüyorum, arkaya bakıyorum, 'Baharın ve kardeşliğin bayramı' olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı burada, hep birlikte bu adımı atalım inşallah.” ifadelerini kullandı.

– “Unutmayın nevruza inananlar eğilmez. Biz dik duracağız, dikleşmeyeceğiz”

“Unutmayın nevruza inananlar eğilmez. Biz dik duracağız, dikleşmeyeceğiz.” diyen Erdoğan, salondaki vatandaşların, kalplerde ince bir sızı ve hüzünle uğurlamaya hazırlandıkları Ramazan-ı Şerifini tek tek tebrik etti.

Ramazan'ın iyilik ve güzelliğe vahdet ve uhuvvete açılan ilahi bir kapı olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

“Kuran-ı Kerim'in nazil olduğu şükür ve takva ayıdır. Kurtuluşumuza vesile olan tövbe ve tefekkür ayıdır. Leyle-i Kadir, Kadir Gecesi'nde Kitabullah indiğine göre adımlarımızı da buna göre atacağız. Ebedi azaptan müberra olma, hakkın rızasına inşallah ulaşma ayıdır. Rabbimden bizleri ramazana kavuşturduğu gibi bir aydan daha hayırlı olduğuna müjdelediği Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'na da sağlıkla, huzurla, sevinçle eriştirmesini niyaz ediyorum.”

(Sürecek)

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