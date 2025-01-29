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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk’ten gaziler derneğine ziyaret haberi
“Yılın Kareleri” oylaması sürüyor haberi
Gelibolu Belediyesinin “E-Ruhsat Projesi” tanıtıldı haberi
Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli’de motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Kağıthane’de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu beton bariyerlerde asılı kaldı haberi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 32. Sinerji Toplantısı’nda konuştu: haberi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, BTSO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuştu: haberi
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Daikin, VEM İlaç Fabrikası’nın iklimlendirme çözüm ortağı oldu haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Daikin, VEM İlaç Fabrikası’nın iklimlendirme çözüm ortağı oldu haberi

İSTANBUL (AA) – Daikin, VEM İlaç Fabrikası'nın iklimlendirme sistemlerinin yapımını üstlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde inşa edilen ilaç fabrikasında Daikin'in sağladığı soğutma grupları, klima santralleri ve mühendislik desteği kullanılacak. Fabrika tamamlandığında, Avrupa'nın en büyük üç ilaç üretim tesisinden biri olması planlanıyor.

Dört ayrı fazdan oluşan bir proje olarak tasarlanan fabrika sahasına, Daikin 9 yüksek verimli soğutma grubu ve 65 klima santrali sevk etti. Bu ürünler, üretim, steril alanlar ve ofislerde kullanılarak tesisin iklimlendirme ihtiyaçlarını karşılarken uzun vadede tasarruf sağlanmasına da katkıda bulunacak.

Projenin ilerleyen fazlarında 10 daha soğutma grubu ve 150 klima santralinin kullanılması planlanıyor. İlaç fabrikaları gibi sürekli ve sabit iklimlendirme gerektiren tesislerde Daikin'in chiller kompresör teknolojisiyle maliyetlerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

– Daikin çözümleriyle steril ve verimli üretim alanları

2000'den bu yana sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve nefroloji, göğüs hastalıkları, gastroenteroloji, pediatri, üroloji, dermatoloji, oftalmoloji, onkoloji, kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, yoğun bakım ve anestezi gibi alanlarda ürünler sunan VEM İlaç, yeni fabrikasıyla üretim kapasitesini daha da artırmayı hedefliyor.

Daikin ise iklimlendirme çözümleriyle, fabrikanın üretim süreçlerinin sürekliliği ve ilaçların doğru koşullarda muhafazasına katkıda bulunacak. Şirket, VEM İlaç Fabrikası'na sağladığı iklimlendirme çözümleriyle, steril alanlarda yüksek hava kalitesi sağlarken, üretim alanlarında ise optimum sıcaklık ve nem koşullarını koruyacak. Bu sayede, üretim süreçlerinin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde devam etmesi mümkün olacak.

Alanlar
Daikin
Fabrika
İlaç
Üretim

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