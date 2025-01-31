Daikin’in akıllı termostatları, enerji tasarrufu ve konfor sağlıyor haberi

Daikin'in akıllı termostat teknolojisi, evlerin sıcaklık yönetimini daha etkili bir hale getirerek yaşam alanlarında verimlilik, hassas kontrol ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iklimlendirme sektörünün deneyimli markası Daikin, yenileşim ve teknoloji odaklı yaklaşımıyla kullanıcılarının konforunu artırıyor ve enerji tasarrufu sağlıyor.

Isınma hizmetini, akıllı termostat teknolojisiyle birleştiren şirket, kullanım kolaylığı ve yenilikçi tasarımlarıyla öne çıkıyor. Daikin kombiler için özel olarak tasarlanan bu cihazlar, yaşam alanlarında maksimum verimlilik, hassas kontrol ve kullanıcı dostu bir deneyim için tasarlandı.

Daikin, beş farklı termostat modeliyle ısıtma sistemlerinde verimlilik ve konforu bir araya getiriyor. “D-Sense Akıllı Kontrol Cihazı”, “Daikin Otomatik Kontrol Cihazı”, “D-Essence Oda Termostatı”, “Online Controller ve Kablolu/Kablosuz Oda Termostatı” gibi seçenekler, kullanıcı dostu tasarımları, uzun ömürlü yapıları, kullanım kolaylığı ve güvenilir performansıyla modern ısınma ihtiyaçlarına etkili çözümler sağlamayı hedefliyor.

D-Sense Akıllı Kontrol Cihazı, kombi ve termostatı cep telefonlarına entegre ediyor. Konum bazlı otomasyon, cihazın bulunulan yere göre çalışmasını sağlayarak enerji verimliliğini artırırken, sesli komut özelliği “Google Assistant” desteğiyle kullanımı kolaylaştırıyor. Dış hava koşullarını algılayan ve buna uygun sıcaklık düzenlemeleri yapan ürün, ortam sıcaklığını optimize ederek enerji tasarrufu sağlıyor. Açık pencere uyarısı, nem bilgisi, çocuk kilidi ve raporlama gibi pek çok yenilikçi özelliğe yer verilen Daikin D-Sense'in mobil uygulaması, kullanıcıların bulundukları mekan fark etmeksizin kombilerinin sıcaklık ayarlarını kolayca yönetmelerine olanak tanıyor. Bu sayede kullanıcılar, enerji tüketimini en iyi duruma getirerek gereksiz harcamaların önüne geçebiliyor.

– Isıtma yönetimini kolaylaştırıyor

Online Controller özelliği ise teknolojiyi konforla buluşturuyor. Daikin yazılımlı fonksiyonel modülasyonlu oda termostatı ve akıllı uygulaması sayesinde ortam sıcaklık kontrolü uzaktan, kolayca yapılabiliyor. Yetkili servis tarafından kombi içerisine monte edilen LAN adaptör ve termostat sayesinde, oda sıcaklığı ve kullanım suyu sıcaklıkları mobil cihaz üzerinden yönetilebiliyor. Haftalık ve günlük programlama gibi fonksiyonlarla kullanıcılar, evlerinin ihtiyacına uygun planlama yapabiliyor.

Daikin Otomatik Kontrol Cihazı ise haftalık planlama, ortam sıcaklığı ve sıcak su ısısı hazırlama gibi özellikleriyle ısıtma yönetimini kolaylaştıran LAN adaptörü ile senkronize çalışabilme özelliği sayesinde kullanıcıların sistemlerini daha verimli bir şekilde kontrol etmesine yardımcı oluyor. Ürün, “parti”, “eco” ve “gece” gibi farklı seçenekleriyle ihtiyaçlara uygun çözümler üretiyor.

Kullanıcı dostu arayüzü ve geniş ekranıyla “Daikin Oda Termostatı”, kablolu ve kablosuz çalışabiliyor. Dört farklı mod seçeneği sunan bu termostat, özellikle kablosuz modeliyle sehpa ya da masa gibi bağımsız alanlarda rahatça kullanılabiliyor. Büyük mekanlar için çözüm sağlayan D-Essence Oda Termostatı ise geniş kapsama alanı sayesinde evin farklı bölgelerinden kolay kontrol imkanı sunuyor. Bu esnek yapısıyla günlük yaşamı daha pratik hale getiren ürün, kullanım kolaylığı ve verimliliğiyle öne çıkıyor.​​​​​​​