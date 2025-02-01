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Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off mücadelelerinde ilk gün tamamlandı haberi
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Sakarya’dan kısa kısa haberi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi
Erzurumspor FK – Kocaelispor maçının ardından haberi
Kocaeli’de eski eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı haberi
Bursa’da AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı haberi
Tekirdağ’da 365 litre sahte içki ele geçirildi haberi
Trakya Üniversitesinde “tıpta profesyonellik” eğitimi düzenlendi haberi
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Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off mücadelelerinde ilk gün tamamlandı haberi

- İlk gününde Türkiye, Meksika karşısında 2-0 öne geçti

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off mücadelelerinde ilk gün tamamlandı haberi

A Milli Erkek Tenis Takımı, Meksika ile oynadığı Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarına iyi başladı.

TED Spor Kulübü Tesisleri ev sahipliğinde Brooks Brothers sponsorluğunda düzenlenen organizasyon, açılış seramonisiyle başladı. İlk gün müsabakalarında milli tenisçiler Ergi Kırkın ve Yankı Erel korta çıktı.

Günün ilk karşılaşmasında Ergi Kırkın, 3 saat 33 dakika süren zorlu mücadelede rakibi Alex Hernandez'i 7-5, 5-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup ederek Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

Yankı Erel’in Rodrigo Pacheco Mendez ile karşı karşıya geldiği 2. mücadelede ise milli tenisçi, 1 saat 56 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-4, 1-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek milli takım skorunu 2-0'a getirdi.

Organizasyonda yarın çiftler ve tekler müsabakaları oynanacak. İlk mücadelede Cem İlkel-Mert Naci Türker ikilisi, Daniel Moreno-Rodrigo Pacheco Mendez çiftiyle karşılaşacak. Diğer müsabakalarda ise Ergi Kırkın ile Rodrigo Pacheco Mendez, ardından Yankı Erel ile Alex Hernandez karşı karşıya gelecek.

Üç galibiyete ulaşan takım, Davis Cup Dünya Grubu 1’e yükselecek.

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