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GÜNCELLEME – Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı haberi
Otomotiv sektörüne kataforez kaplama ve boya sağlayan firma enerjisini güneşten alıyor haberi
Balıkesir’de Sahil Güvenlik unsurları düzensiz göçle mücadelesini sürdürüyor haberi
Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı haberi
Karacabey Ovası’nın verimi Gölecik Barajı ile artacak haberi
DeFacto’dan Sevgililer Günü’ne özel koleksiyon haberi
Bilgi Üniversitesi, görme engellilere yönelik mutfak atölyesi düzenledi haberi
İstanbul merkezli “kara para” ve “dolandırıcılık” operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheli adliyede haberi
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DeFacto’dan Sevgililer Günü’ne özel koleksiyon haberi

- DeFacto, hem kadınlara hem de erkeklere şıklık ve rahatlığı bir arada sunmayı hedefliyor

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
DeFacto’dan Sevgililer Günü’ne özel koleksiyon haberi

DeFacto, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisini mutlu etmek ya da kendine özel bir stil oluşturmak isteyenler için yeni koleksiyonun hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, giyimden aksesuara varan geniş ürün yelpazesiyle DeFacto, hem kadınlara hem de erkeklere şıklık ve rahatlığı bir arada sunmayı hedefliyor.

Kırmızıların ve siyahların buluştuğu koleksiyon, Sevgililer Günü'nünde müşterileri bekliyor. Kadınlar için çiçekli detaylarla bezeli zarif elbiseler, suni kürk ceketler ve rahat pantolonlar, erkekler için ise modern ve sofistike silüetlerle tasarlanmış deri detaylı ceketler, sportif kazaklar ve havalı tişörtler koleksiyon içerisinde sunuluyor.

Pamuklu ve yumuşak dokulu kumaşların sunduğu kalite ve konfor, saatlerce rahat bir kullanım sağlarken koleksiyonu tamamlayan şık aksesuarlar kombinlere enerjik ve romantik bir görünüm katıyor.

DeFacto'nun Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı koleksiyona internet adresinden, mobil uygulamasından ve mağazalardan ulaşılabiliyor.

Koleksiyon

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