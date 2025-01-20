DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları “Barış için 1 milyon imza” toplantısına katıldı haberi

İSTANBUL (AA) – DEM Parti ile Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Kadın Meclislerince düzenlenen “Barış için 1 milyon imza” kampanyasına ilişkin basın toplantısı yapıldı.

Beyoğlu'ndaki HDK binasında düzenlenen toplantıda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kadınlar olarak barışa neden bu kadar ihtiyaç duyduklarının altını çizmek için burada olduklarını söyledi.

Kadınların bazı hakları elde etmesi için de barışı istediklerini anlatan Hatimoğulları, “Kadınların demokratik bir ülkede yaşayabilmesi için, kanın akmasını engellemek için, barışa, huzura, eşitliğe ve adalete kapıların açılması için lütfen hiç üşenmeyin, ciddiye alın ve barış için sizler de bir imza atın. Şu an imzamızın 'evet' ibaresi 1 milyon ama biz 1 milyonu aşmak istiyoruz. Bu nedenle her kadının bu kampanyamıza destek olması ve imzası çok önemlidir.” diye konuştu.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise imza kampanyası için yoğun çalışma içinde olduklarını belirtti.

Beştaş, barış ve uzlaşma süreçlerinde kadınların anlamlı katılımını teşvik etme çabalarının çok şeyi değiştireceğini kaydetti.