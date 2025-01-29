DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları İstanbul’da panele katıldı haberi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partinin Kadın Meclisince İstanbul'da düzenlenen panele katıldı.

Hatimoğulları, Okmeydanı'ndaki bir düğün salonunda düzenlenen “Savaşın Kıskacında Kadın Devrimi: Rojava'da Kadınların Yeni Yaşam İnşası” panelinin açılış konuşmasını yaptı.

Panelde, Rojava'da kadınların yeni yaşam inşası alanında özel olarak araştırma yapanların çalışmalarını paylaşacaklarını söyleyen Hatimoğulları, “Bizler hem hafızamızı, bilgimizi tazeleyeceğiz hem de yepyeni, karşılaştırmalı bilgilere sahip olacağız. Orta Doğu coğrafyasının bu karmakarışık ortamı içinde kadınların kendilerine nasıl bir yol haritası çizmeleri gerektiğine dair yaşanmış deneyimlerden yola çıkacağız. Bunları nasıl geliştirip büyüteceğimizi de hep beraber konuşacağız.” dedi.

Hatimoğulları, dünya ölçeğinde küresel sistemin yeniden yapılandığını belirterek şunları kaydetti:

“Bu yeniden yapılanma çerçevesi içinde özellikle Orta Doğu çok önemli bir yer tutuyor. Orta Doğu zaten 2010'dan bu yana çalkantılar içinden geçiyor. Son bir senede yaşanan sürece baktığımızda; Suriye, Lübnan, Filistin, Irak ve İran'da yaşananlarda küresel ölçekte sistemin değişiminin bölgesel yansımalarını çok rahat ve net bir biçimde görüyoruz.”