DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli’de basın mensuplarıyla buluştu haberi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kocaeli'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Babacan, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Babacan, “Ülkemize güveniyoruz, Türkiye'ye güveniyoruz. Çok çalışacağız, daha çok çalışacağız ve pes etmeden demokrasi bayrağını sonuna kadar taşıyacağız, hukuk ve adalet bayrağını sonuna kadar taşıyacağız.” diye konuştu.

Kocaeli'nin önemli bir sanayi şehri olduğunu vurgulayan Babacan, ancak kentin altyapı yatırımlarından yeteri kadar pay almadığını savundu.

Babacan, 1999 Marmara Depremi'ni yaşayan Kocaeli başta olmak üzere, kentlerin depreme hazırlanması gerektiğini dile getirdi.

Marmara Depremi'nin unutulmaması gerektiğini belirten Babacan, şöyle devam etti:

“Kaza geliyorum demez ama deprem 'Geliyorum.' der. Bir an önce bu hazırlık ve ne kadar proje varsa bunların hemen tamamlanması, var olmayan projelerin de derhal yapılması ve uygulamaya geçilmesi lazım. Konut finansmanıyla ilgili modelimiz hazır. Konut Finansmanı Kurumu, dünyanın pek çok ülkesinde olan bir kurum. Sistemin nasıl çalışacağını biz gayet iyi biliyoruz, en geç 6 ayda bu sistemi devreye sokarız ve konut finansmanıyla ilgili bol ve ucuz finansman Türkiye'ye gelir. 'Yok' denen para 'var' olur ama bunun için de öncelikle güven gerekir.”

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in “sokak çağrısı”na ilişkin sorusu üzerine Babacan, barışçıl protestonun, demokrasilerde en doğal insan hakkı olduğunu kaydetti.

Babacan, sokakların, meydanların, hiçbir zaman şiddete meyletmeden, tamamen barışçıl gösteri ve protesto için mekanlar olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımız, taleplerini, seslerini duyurmak, ülkeyi yönetenlere ikazlarını yapmak için bu hakkı kullanır, kullanmalıdır da. Ancak şunu da unutmamak lazım ki bazen kalabalıkların arasına karışan kötü niyetli insanlar, örgütler olabilir. Gayet iyi niyetle demokrasi, hukuk, adalet için gösteri yapan, yollarda, sokaklarda, meydanlarda olan vatandaşlarımızın, gençlerimizin de bu tür provokatif, kötü niyetli insanların, örgütlerin hareketlerine dikkat etmeleri gerekir. Kendi duruşlarını bozmamaları gerekir.”

Babacan, daha sonra İl Başkanlığınca Körfez ilçesi Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, sivil toplum kuruluşu ile meslek örgütü temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.