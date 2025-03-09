Devlet desteğiyle sera kuran kadın çiftçi, işini büyütmeyi hedefliyor haberi

GÖKHAN ZOBAR – Edirne'de devlet desteğiyle kurduğu serasında sebze yetiştiren Şirin Uysal, işini büyütüp aile ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak istiyor.

Merkeze bağlı Hıdırağa köyünde yaşayan 62 yaşındaki Uysal, sebze yetiştiriciliği konusunda kendisini geliştirmek istedi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek destekler hakkında bilgi alan Uysal, ardından “Örtü Altı Üretim Alanlarının Artırılması Projesi”ne başvurdu.

Örtü altı üretimin teşvik edilmesi amacıyla uygulanan projeden bir yıl önce faydalanan Uysal, yüzde 75 hibe desteğiyle evinin yanındaki alana 240 metrekarelik sera kurdu.

Kurulumun ardından toprağı gübreleyip hemen üretim çalışmalarına başlayan Uysal, yaz aylarında salatalık ve domates yetiştirdi. Kış aylarında marul, dereotu, yeşil soğan, roka ve benzeri sebzeleri üretmeye devam ediyor.

Uysal'ın yetiştirdiği ürünler eşi tarafından kentteki semt pazarlarında satılıyor.

– “Enerji doluyum”

Uysal, AA muhabirine toprakla ilgilenmeyi ve doğayı çok sevdiğini söyledi.

Enerjisini topraktan aldığını ve üretim yapmaktan dolayı mutlu olduğunu anlatan Uysal, “62 yaşındayım ama 55 yaşında gibi genç hissediyorum. Köyde yaşadığım ve toprakla ilgilendiğim için enerji doluyum.” dedi.

Uysal, sera kurulumu için yaptığı destek başvurusunun kabul olmasıyla üretime başladığını ifade etti.

Kurulum sürecini heyecanla beklediğini dile getiren Uysal, “İlk serayı kurduk ve hemen üretime başladım. Şimdi bir destek projesi daha var, ona da başvuru yaptım. İnşallah yine destek alırım ve işimi daha da büyütürüm.” diye konuştu.

– “Seracılığı çok tavsiye ederim”

Uysal, serasında mevsimine göre çeşitli sebzeler yetiştirdiğini ve güzel verim aldığını belirtti.

Emeğinin karşılığını almanın huzurunu yaşadığını, bir sera daha kurma hayali olduğunu ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

“Çok mutluyum. Alın terini ortaya koyduğunda çok güzel para kazanıyorsun. Sadece 'ben bu işi yapacağım' diyeceksin ve çalışacaksın. Seracılığı çok tavsiye ederim. Gençler bu işlere girsin. Allah bereket versin. Bir yılda 4 kez ürün aldım. Bakımını çok iyi yapıyorum, hayvan gübresiyle toprağı destekliyorum. Para kazanmak istiyorsan işinin başında duracaksın. Sabah ilk geldiğim zaman otları temizliyorum. Ekeceğim ürünlere göre hazırlıkları yapıp yetişen ürünleri hasat ediyorum. Şimdi ikinci serayı kurmak için de başvurumu yaptım. Geceleri hep dua ediyorum, rüyalarıma giriyor. 'Allah'ım inşallah çıkar' diyorum. İki serayı da dolduracağım inşallah. Keşke bu işe daha önce başlasaydım diye düşünüyorum. 50 yaşında bu işe başlasaydım çok daha büyük işler başarırdım. Kendime dükkan bile açardım.”