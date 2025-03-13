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Tekirdağ’da aranan 2 firari hükümlü yakalandı haberi
Bursa’da motosikletin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı haberi
Yalova’nın güçlü kadınları üniversiteli gençlerle bir araya geldi haberi
Edremit’te kıyı şeridi kaçak yapı denetimi yapılıyor haberi
Kocaeli’de el emeğiyle üretim yapan girişimcilere dijital pazar fırsatı haberi
Divarese 2025 ilkbahar/yaz koleksiyonunu tanıttı haberi
Vodafone ve AST SpaceMobile’dan uydu üzerinden mobil iletişim alanında işbirliği haberi
James Dyson Ödülleri’nde 2025 başvuruları başladı haberi
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“Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri” İstanbul’da başladı haberi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik hazırlanan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nin 24'üncüsü başladı.Ümraniye Belediyesi Sergi ve Fuar Merkezi'nde, "Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında" ve ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri” İstanbul’da başladı haberi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik hazırlanan “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri”nin 24'üncüsü başladı.

Ümraniye Belediyesi Sergi ve Fuar Merkezi'nde, “Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında” ve “Gençlerin Hayali Bizlerin Vazifesi” sloganıyla düzenlenen tanıtım günleri, ilk gününde yoğun ilgi görüyor.

Tanıtım günlerinde Bakanlıklar, Savunma Sanayii Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, THY, Anadolu Ajansı (AA) ve üniversitelerin de aralarında olduğu 40'tan fazla kurum ve kuruluş yer alıyor.

Stantlarda görevli uzman kamu kurumu temsilcileri, gençlere kariyer planlamaları ve girişimcilik konuları hakkında bilgi veriyor.

Devletin sunduğu burs, hibe, fon ve kredi gibi maddi desteklerin yanı sıra staj programları ve uluslararası proje destekleri gibi konularda da kapsamlı bilgilendirme yapılıyor.

“Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri” kapsamında açılan AA standı da ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Katılımcılar, AA'nın yayınlarını incelerken, çalışmaları, staj ve işe alım süreçleri hakkında bilgi alabiliyor.

Öte yandan tanıtım günleri kapsamında SOLOTÜRK gösteri ekibi de yarın gençlerle bir araya gelecek. Tanıtım günleri, yarın sona erecek.

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