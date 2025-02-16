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Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan Bursa’da konser verdi haberi
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Edirne’de sağanak etkili oldu haberi
Bursa’da kavgaya müdahale eden güvenlik görevlisi döner bıçağıyla yaralandı haberi
Balıkesir’de 23 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Ümraniye 10. Hamsi ve Kültür Festivali’nde 10 ton hamsi ikram edildi haberi
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu: haberi
Kartepe’de hafta sonu yoğunluğu yaşandı haberi
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Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan Bursa’da konser verdi haberi

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Bursa'da zaman, sanat zamanı" etkinlikleri kapsamında şarkıcı Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan konser verdi."Caz Pazarı" temasıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçek...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan Bursa’da konser verdi haberi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “Bursa'da zaman, sanat zamanı” etkinlikleri kapsamında şarkıcı Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan konser verdi.

“Caz Pazarı” temasıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Gecede sahne alan Dilek Türkan, Türk Halk Müziği'nin önde gelen ozanlarından Aşık Veysel ve Aşık Mahzuni Şerif'in eserlerini seslendirdi.

Türkan ve orkestranın seslendirdiği “Önce Gözlerin Terk Etti Beni” adlı eser Bursalı müzikseverlerden beğeni kazandı.

Konser sonunda müzikseverleri selamlayan Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan, uzun süre alkışlandı.

Bursa

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