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Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan Bursa’da konser verdi haberi

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Bursa'da zaman, sanat zamanı" etkinlikleri kapsamında şarkıcı Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan konser verdi."Caz Pazarı" temasıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçek...