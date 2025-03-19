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Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Tekirdağ’da farkındalık maçı yaptı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Tekirdağ'da farkındalık maçı için parkeye çıktı.TekirDown Melekleri Spor Kulübü sporcuları İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda antrenman yapan Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı'nı ziyar...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Tekirdağ’da farkındalık maçı yaptı haberi

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Tekirdağ'da farkındalık maçı için parkeye çıktı.

TekirDown Melekleri Spor Kulübü sporcuları İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda antrenman yapan Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı'nı ziyaret etti.

Down sendromlu sporculardan “Kırmızı” ve “Siyah” adıyla karma iki takım oluşturuldu.

Sporcular farkındalık amacıyla maç yaptı. Karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları birbirlerini tebrik etti.

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Bulut, AA muhabirine sporcuları Avrupa başta olmak üzere dünyanın her yerinde tanıtmak için çalıştıklarını söyledi.

Güzel bir gösteri maçı organize edildiğini anlatan Bulut, “3 gündür Tekirdağ'dayız. Burada antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Tekirdağ'da farkındalık yaratmak için güzel bir gösteri maçı yaptık. Çok güzel vakit geçirdik. Bize ev sahipliği yaptıkları için hepsine teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Bulut, Down sendromun bir engel olmadığını vurguladı.

Down sendromlu bireylerin genetik bir farklılığa sahip olduğunu dile getiren Bulut, şöyle devam etti:

“Down sendromlular futbol ve yüzme gibi birçok spor dalında varlar. Biz son dünya kupası finalini bir sayıyla kaybetmiş bir takımız. Ailelerimiz, çocuklarını evlere kapatmasın. Bu çocuklar doğru ellere, eğitimcilere ve spor eğitmenlerine teslim edildiğinde neler yapabileceklerinin farkındalar.”

TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç da güzel bir etkinlikte yer aldıklarını ve güzel bir farkındalık oluşturulduğunu ifade etti.

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