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DP Genel Başkanı Uysal, Edirne’de iftar programına katıldı haberi
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Bakan Işıkhan, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı’nın “Vefa İftarı”na katıldı: haberi
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DP Genel Başkanı Uysal, Edirne’de iftar programına katıldı haberi

EDİRNE (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Edirne'de partisinin il başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.Uysal, kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programında, partilileriyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
DP Genel Başkanı Uysal, Edirne’de iftar programına katıldı haberi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Edirne'de partisinin il başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Uysal, kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programında, partilileriyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Demokrat Parti'nin büyük ve köklü bir gelenekten geldiğini belirten Uysal, “Azami düzeyde ideal değer birlikteliği yapılması gereken siyaset maalesef bugün asgari düzeyde menfaat birlikteliğine dönüştürüldü.” dedi.

Uysal, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Milletin önünde hizmet eri olmaya gayret gösterdiklerini ve Demokrat Parti'nin sorumluluklarının bilincinde olduğunu vurgulayan Uysal, şunlar kaydetti:

“Maalesef partimiz, dışarıdan ve içeriden müdahalelerle karşı karşıya kaldı. Milletimizin ve sizlerin bize emanet ettiği iradenin üzerine gölge düşürmemek adına kurucu irademizin ortaya koyduğu ruh, ideal inanç ve hizmet çizgisini dünden bugüne bayraklaştırarak bu noktaya kadar getirdik. Yerelde ve genelde siyasetin bilerek ve istenerek kirli kaynaklarla finanse edildiği dönemde alın terini inandığı davasına harcayan siz değerli dava arkadaşlarıma şükran duygumu ifade ediyorum, Allah razı olsun diyorum.”

Uysal, hukukun siyasallaştırıldığını ileri sürerek, bu durumu eleştirdiğini ifade etti.

DP Edirne İl Başkanı Ayten Ercan da iftara katılan partililere teşekkür ederek, hayırlı ramazanlar diledi.

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