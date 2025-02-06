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DS Automobiles’den şubat ayına özel finansman modelleri haberi
Edirne Ticaret Borsası elektriğini “güneş tarlasından” karşılayacak haberi
MediaMarkt, Ateşböceği öğrenim tırlarıyla 5 bin çocuğa eğitim desteği sağladı haberi
Buse Bilim Koleji öğrencileri simülasyonlu eğitimle depremin etkilerini gözlemledi haberi
Toyota’dan şubat ayına özel fırsatlar haberi
Tekirdağ’da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı haberi
Kapıkule’de bir tırda 67 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi
Bayrampaşa’da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
İstanbul’da tırda uyuşturucu ele geçirildi haberi
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DS Automobiles’den şubat ayına özel finansman modelleri haberi

İSTANBUL (AA) - DS Automobiles, şubat ayında DS 7 ve DS 4 modellerinde ayrıcalıklı finansman modelleri sunuyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, şubata özel satın alma teklifleriyle, "premium" sınıf otomobile sahip olmak isteyenlere avant...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
DS Automobiles’den şubat ayına özel finansman modelleri haberi

DS Automobiles, şubat ayında DS 7 ve DS 4 modellerinde ayrıcalıklı finansman modelleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, şubata özel satın alma teklifleriyle, “premium” sınıf otomobile sahip olmak isteyenlere avantajlar sağlıyor.

DS Automobiles'in şubat ayı teklifleri kapsamında, DS 7'nin OPERA BlueHDi 130, Saint Exupery BlueHDi 130 ve Etoile BlueHDi 130 versiyonları, 800 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği fırsatlarıyla müşterileri bekliyor.

DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli, 600 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği imkanlarıyla, DS 4 Pallas PureTech 130 modeli ise 550 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği olanağıyla satın alınabiliyor.

DS 7, karakteristik tasarımının yanı sıra ön ve arka detaylarındaki güçlü ve modern çizgileriyle dikkat çekiyor. DS 7'nin ön tasarımında yer alan “DS PIXEL LED VISION 3.0” farlar, “DS LIGHT VEIL” gündüz farlarını da kapsayarak moda ruhunu yansıtıyor.

Modern SUV, sürüş keyfini yeniden keşfetmeyi arzulayanlar için teknolojiyi ve konforu bir araya getirmenin yanı sıra iç mekanda sunduğu gelişmiş teknolojiler ve ayrıntılara gösterilen özenle öne çıkıyor. DS 7'de, tamamı otomatik şanzımanla kombine edilen üç farklı güç seçeneği de bulunuyor.

DS 4 ile gelişimine hız katan DS Automobiles, kompakt hatchback sınıfında yeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Aracın gizli kapı kolları, yan tasarımdaki yüzeylerle uyum sağlıyor. Gövdesiyle aerodinamik tasarımlı, 19 inçlik jantlara sahip tekerleklerin oranı, “DS AERO SPORT LOUNGE” konseptinden esinleniyor. Model, dışarıdan verdiği premium otomobil hissini, iç mekana geçildiğinde daha yukarıya çeken özel tasarımıyla dikkat çekiyor.

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Tasarım

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