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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni’nde konuştu: haberi
Edirne’de “Şehidimden Hatıra” sergisi açıldı haberi
DSİ Edirne’de toprakları suyla buluşturmaya devam ediyor haberi
Edirne’de El Bab gazisine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi haberi
İnegöl’de 18 Mart Çanakkale Zaferi Konferansı düzenlendi haberi
Tekirdağ’da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi
“Geleceğin Yazarları Projesi” kapsamında hazırlanan Ramazan Risalesi, İstanbul’da tanıtıldı haberi
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DSİ Edirne’de toprakları suyla buluşturmaya devam ediyor haberi

EDİRNE (AA) - DSİ Edirne'de toprakları suyla buluşturmaya devam ediyor.DSİ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Türkiye'nin dört bir yanını dev su yatırımlarıyla ihya ederek bereketin ve kalkınmanı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
DSİ Edirne’de toprakları suyla buluşturmaya devam ediyor haberi

DSİ Edirne'de toprakları suyla buluşturmaya devam ediyor.

DSİ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Türkiye'nin dört bir yanını dev su yatırımlarıyla ihya ederek bereketin ve kalkınmanın öncüsü olmaya devam ettiklerini belirtti.

Edirneli çiftçilerin emeğinin bereketle buluştuğunu belirten Balta, “74 sulama tesisi ile 710 bin 430 dekar arazi suya kavuştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı. Edirne'nin suyuna sahip çıkıyor, inşa ettiğimiz baraj ve göletlerde bereketle buluşturuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Balta, Edirne'deki toprak yapısının ve iklim şartlarının üretime çok uygun olduğunu vurguladı.

Edirne'ye yatırım yapmaya devam ettiklerini anlatan Balta, şunları kaydetti:

“Edirneliler için son 22 yılda, 57 milyar 598 milyon 167 bin 892 liralık yatırım yaparak 238 adet tesis inşa ettik. Edirne’de son 22 yılda hizmete aldığımız 9 baraj, 28 gölet ile 448 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık.”

Balta, içme suyu, arazi toplulaştırma çalışmaları ile baraj ve göletlerdeki çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

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