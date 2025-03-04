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Tekirdağ’da “Dünya Obezite Günü” kapsamında konferans düzenlendi haberi
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Eceabat’ta şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu haberi

ÇANAKKALE (AA) - Eceabat ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi. İftar programına Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, eşi Öznur Çiçek ile şehit aileleri ve gaziler ile diğer ilgililer katıldı.Eceabat İlçe Müftüsü Mustafa Yılmaz tara...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Eceabat’ta şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu haberi

Eceabat ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

İftar programına Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, eşi Öznur Çiçek ile şehit aileleri ve gaziler ile diğer ilgililer katıldı.

Eceabat İlçe Müftüsü Mustafa Yılmaz tarafından dualar edildiği iftarda konuşan Kaymakam Çiçek, “Şehitlerimizin emanetleri kıymetli ailelerimiz ve gazilerimize bizleri iftarda yalnız bırakmadıkları için öncelikle şükranlarımı sunuyorum. Her daim olduğu gibi mübarek ramazan ayında da tüm birim amirlerimizle birlikte değerli Eceabatlılar ile birlikte olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

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