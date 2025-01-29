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Edirne Belediye Başkanı Akın, sanayi esnafıyla buluştu haberi
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Edirne Belediye Başkanı Akın, sanayi esnafıyla buluştu haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Belediye Başkanı Akın, sanayi esnafıyla buluştu haberi

EDİRNE (AA) – Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Akın, bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, her zaman emeğin ve emekçinin yanında olmaya gayret gösterdiğini söyledi.

Sanayinin dayanışmanın sembolü olan bir yer olduğunu belirten Akın, “Şehrimizde de aynı danışmayı sürdürmek istiyoruz.” dedi.

Sanayi esnafıyla sürekli fikir alışverişinde bulunduğunu anlatan Akın, şunları kaydetti:

“Başkan yardımcılarımız dün buraya gelip talepleri aldılar. Hızlıca çözebildiklerimize müdahale ettik. Orta ve uzun ölçekte yapabileceklerimizi birlikte değerlendirdik. Bugün de bu toplantı sonrası başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Sanayimizin neye ihtiyacı var. Sanayimizi iyileştirmek adına neleri yapabiliriz konuşacağız.”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Akın, gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin bir soruya ise gazetecilerin yaptığı işin çok kıymetli olduğunu, gözaltların kamuoyu vicdanında ciddi rahatsızlık oluşturduğunu savundu.

Maddi sıkıntılar yaşayan Edirnespor ile ilgili soruya, tüm vatandaşları ve iş insanlarını takıma destek olmaya davet etti.

Akın, Edirnespor destekçileriyle dayanışma yemeğinde bir araya geleceklerini kaydetti.

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