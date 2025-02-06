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Edirne Ticaret Borsası elektriğini “güneş tarlasından” karşılayacak haberi
MediaMarkt, Ateşböceği öğrenim tırlarıyla 5 bin çocuğa eğitim desteği sağladı haberi
Buse Bilim Koleji öğrencileri simülasyonlu eğitimle depremin etkilerini gözlemledi haberi
Toyota’dan şubat ayına özel fırsatlar haberi
Tekirdağ’da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı haberi
Kapıkule’de bir tırda 67 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi
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Edirne Ticaret Borsası elektriğini “güneş tarlasından” karşılayacak haberi

- ETB Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk: - "Edirne Ticaret Borsasının elektrik tüketimiyle ilgili olan harcamalarını da sıfırlamak ya da minimize etmeyi hedefliyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Ticaret Borsası elektriğini “güneş tarlasından” karşılayacak haberi

CİHAN DEMİRCİ – Edirne Ticaret Borsası (ETB), sürdürülebilir enerjiye geçişte önemli bir adım atarak elektrik ihtiyacını güneş enerjisi santralinden (GES) karşılayacak.

Borsanın, Umurbey Mahallesi'nde yer alan 235 dekarlık kampüsünde, enerji giderlerini minimize etmek amacıyla 4 dekarlık bir alana güneş enerjisi santrali kuruldu.

Bu sistemle, borsanın aylık 200 bin lirayı aşan elektrik giderinin önemli ölçüde karşılanması hedefleniyor.

Güneş tarlasından elde edilen enerji, borsanın lisanslı depoculuk, arıtma ve canlı hayvan satış tesislerinden hububat ve yağlı tohumlar elektronik satış salonlarına, süpürge teli satış alanlarından laboratuvarlara, kantarlardan kafeterya ve banka şubesine kadar geniş bir alandaki enerji ihtiyacını karşılayacak. Aynı zamanda konferans salonu ve destek birimleri de bu çevreci enerjiden faydalanacak.

– “Enerjisini üreten bir borsa olacağız”

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, AA muhabirine, güneş enerjisi yatırımlarının Türkiye açısından önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ciddi anlamda enerji ihtiyacının olduğunu belirten Öztürk, “Tükettiğimiz enerji ve ürettiğimiz enerji açısından bakıldığında üretim, tüketimi karşılamıyor. Bu nedenle de GES yatırımları ön plana çıktı.” dedi.

Öztürk, hem elektrik giderlerini asgari düzeye çekmek hem de üreticilere örnek olması amacıyla da GES yatırımı kararı aldıklarını anlattı.

Sistemin yakın zamanda devreye alınacağına işaret eden Öztürk, “GES yapmakta iki amacımız vardı. Özellikle tarımla, hayvancılıkla ilgilenen kişilere ya da tarıma dayalı sanayi işletmelerine salon satışlarımızda güneş enerjisinden kazanımları göstermeyi ve bu yatırıma özendirmeyi amaçladık. Aynı zamanda Borsanın elektrik tüketimiyle ilgili olan harcamalarını da sıfırlamayı ya da minimize etmeyi hedefliyoruz. Kurduğumuz güneş enerji tesisimiz yakın zamanda aktif hale geçecek. Bundan sonra da enerjisini üreten bir borsa olacağız.” diye konuştu.

Öztürk, güneş enerjisinin kurulum kolaylığı olmasının yanı sıra çevreyi kirletmemesi ve zararlı atık oluşturmaması gibi özelliklere sahip bir yenilenebilir enerji kaynağı olduğunun altını çizdi.

Borsa
Enerji
Güneş Enerjisi

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