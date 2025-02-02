SON DAKİKA
Marmara Denizi’nin Adalar bölgesinde müsilaj görülmeye devam ediyor haberi
Yalova’da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 5 şüpheli adliyede haberi
Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası sona erdi haberi
Dünya Sulak Alanlar Günü Hersek Lagünü’nde kutlandı haberi
Bilecik’te kamyona arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi geçen yıl 1 milyon 825 bin hastaya hizmet verdi haberi
Böceklerin kışı canlı geçirmesi tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor haberi
Karadenizli kadınlar yöresel kıyafetleriyle Tekirdağ’da şenliklere renk katıyor haberi
Lüleburgaz’da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Ümraniye’de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 minibüs şoförüne para cezası uygulandı haberi
Marmara Denizi’nin Adalar bölgesinde müsilaj görülmeye devam ediyor haberi
Yalova’da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 5 şüpheli adliyede haberi
Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası sona erdi haberi
Dünya Sulak Alanlar Günü Hersek Lagünü’nde kutlandı haberi
Bilecik’te kamyona arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi geçen yıl 1 milyon 825 bin hastaya hizmet verdi haberi
Böceklerin kışı canlı geçirmesi tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor haberi
Karadenizli kadınlar yöresel kıyafetleriyle Tekirdağ’da şenliklere renk katıyor haberi
Lüleburgaz’da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Ümraniye’de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 minibüs şoförüne para cezası uygulandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası sona erdi haberi

Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası sona erdi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası final karşılaşmalarıyla sona erdi.Mimar Sinan ve Edirne spor salonlarında organize edilen özel turnuvaya 6'sı kadın olmak üzere 30 takım katıldı.Yunanistan ve Bulgaristan'dan takımların...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası sona erdi haberi

Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Mimar Sinan ve Edirne spor salonlarında organize edilen özel turnuvaya 6'sı kadın olmak üzere 30 takım katıldı.

Yunanistan ve Bulgaristan'dan takımların da yer aldığı turnuva, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Turnuvada, 45 Yaş Üstü Erkekler Kategorisinde Ayboy'u 58-31 yenen Galatasaray Veteran, 50 Yaş Üstü Erkekler'de Edirne Veteranlar'ı 54-36 yenen İzmir Bulls, 55 Yaş Üstü Erkekler'de ise İzmir Bulls'u 37-29 yenen Bursa Megrel birinci oldu. 45 Yaş Üstü Kadınlar Kategorisinde de No Name ekibi rakibi Hoppala'yı 32-27 yenerek birincilik kupasını kazandı.

Şampiyon takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi.

İlgili Haberler

GÜNCELLEME – Esenyurt’ta zincir markette çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
2 Şubat 2025, 10:45

GÜNCELLEME – Esenyurt’ta zincir markette çıkan yangın söndürüldü haberi

TÜ’de 56 akademisyen bağımlılıkla mücadele dersi eğitimlerini tamamladı haberi
Yerel
2 Şubat 2025, 10:45

TÜ’de 56 akademisyen bağımlılıkla mücadele dersi eğitimlerini tamamladı haberi

Lüleburgaz’da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
2 Şubat 2025, 10:24

Lüleburgaz’da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi

Anadolu rock müziğinin usta ismi Barış Manço, Kadıköy’de anıldı haberi
Yerel
2 Şubat 2025, 00:14

Anadolu rock müziğinin usta ismi Barış Manço, Kadıköy’de anıldı haberi

RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor maçının ardından haberi
Yerel
1 Şubat 2025, 23:54

RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor maçının ardından haberi

RAMS Başakşehir – Reeder Samsunspor maçının ardından haberi
Yerel
1 Şubat 2025, 23:30

RAMS Başakşehir – Reeder Samsunspor maçının ardından haberi

İstanbul’da sis etkisini sürdürüyor haberi İstanbul’da sis etkisini sürdürüyor haberi İstanbul’da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi haberi İstanbul’da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi haberi