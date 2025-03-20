Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ciğerci ilkokul öğrencileriyle buluştu haberi

Down sendromlu Ceyda’nın doktor olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu haberi

ABB Başkanı Yavaş, gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu’nun evini ziyaret etti haberi

Hava kirliliğinin dünya genelinde yılda 7 milyon insanın ölümüne neden olduğu belirtildi haberi