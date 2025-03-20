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Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ciğerci ilkokul öğrencileriyle buluştu haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, ilkokul öğrencilerine yerel yönetimler hakkında bilgi verdi.Ciğerci, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda 50. Yıl İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Ö...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ciğerci ilkokul öğrencileriyle buluştu haberi

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, ilkokul öğrencilerine yerel yönetimler hakkında bilgi verdi.

Ciğerci, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda 50. Yıl İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilere yerel yönetimler hakkında bilgi vererek deneyimlerini anlatan Ciğerci, öğrencilere başarı diledi.

Vali Yardımcısı Ciğerci öğrencilerin sorularını da cevapladı.

Öğrenciler de Ciğerci'ye teşekkür ederek çiçek hediye etti.

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