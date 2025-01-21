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Balıkesir’de bitişiğindeki inşaatın temel kazısında hasar gören iş yeri boşaltıldı haberi
Tekirdağ’da 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi başladı haberi
Kocaeli’nin yeni araştırma üssü Bilim Park’ın inşaatında sona gelindi haberi
Kırklareli’nde Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi haberi
Prof. Dr. Canan Karatay, hatalı tedavi uyguladığı iddiasıyla hakim karşısında haberi
Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı haberi
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Edirne Valisi Sezer, Havsa ve Lalapaşa’da ziyaretlerde bulundu haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Valisi Sezer, Havsa ve Lalapaşa’da ziyaretlerde bulundu haberi

EDİRNE (AA) – Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ve Lalapaşa ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Ziyaret programı kapsamına Havsa'dan başlayan Vali Sezer, Trakya'nın en büyük canlı hayvan pazarı inşaatında incelemelerde bulundu.

Burada yetkililerden bilgi alan Sezer, modern ve ihtiyaçlara göre tasarlanan pazarın en kısa sürede hizmete açılacağını belirtti.

Havsa Hükümet Konağı'nın yeni hizmet binasını da ziyaret eden Sezer, Kaymakam Oğuzhan Aksoy ile görüştü.

Sezer, Aksoy’dan ilçedeki mevcut durum, devam eden çalışmalar, yatırım programında devam eden işler ve planlanan projelerle ilgili bilgiler aldı.

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz'ı da ziyaret eden Vali Sezer daha sonra Sinanköy'de düzenlenen toplantıda mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Köylere yönelik yapılan altyapı-üst yapı çalışmaları, sıcak asfalt yol çalışmaları, tarımsal sulama ve diğer yatırımlar hakkında değerlendirme ve açıklamalarda bulunan Sezer, vatandaşların taleplerini dinledi.

Vali Sezer, daha sonra Çömlekakpınar köyünde bir bıçak atölyesini de ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti.

Sezer

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