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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul’da hatmi şerif programına katıldı haberi
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Bursa’da temizlik personeli bulduğu 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını yetkililere teslim etti haberi
Çanakkale’de 10 yıl önce boşanan çift Sevgililer Günü’nde yeniden evlendi haberi
Tekirdağ’da içme suyu isale hattının patlamasıyla oluşan çukura otomobil düştü haberi
Yalova’da devre mülk sahiplerini dolandıran 2 zanlı tutuklandı haberi
Eyüpsultan’da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı haberi
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Edirne Valisi Sezer, İpsala’da ziyaretlerde bulundu haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala Çikolata Üretim Merkezi'ni ziyaret etti.Üretim tesisinde incelemede bulunan Vali Sezer, Kaymakam Ömer Sevgili ve merkez yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Tesiste lezzetli çikolatalar...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Valisi Sezer, İpsala’da ziyaretlerde bulundu haberi

Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala Çikolata Üretim Merkezi'ni ziyaret etti.

Üretim tesisinde incelemede bulunan Vali Sezer, Kaymakam Ömer Sevgili ve merkez yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tesiste lezzetli çikolatalar üretildiğini belirten Sezer, çalışanları tebrik etti.

Sezer, yapım çalışmalarında sonuna gelinen İpsala Müftülüğü Konferans Salonu ve Muhammet Altunsoy Yatılı Hafızlık Kuran Kursu'nda da incelemede bulundu.

Binaları gezen Sezer, İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar'dan bilgi aldı.

Sezer'e ziyaretlerinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman da eşlik etti.

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