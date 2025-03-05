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Edirne Valisi Sezer, madencilerle iftar yaptı: haberi
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İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı haberi
AK Parti İl Başkanı Tever’den Kaynarca’da ramazan ziyaretleri haberi
Bağcılar’da dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi
Sakarya’da trafik kazasında hayatını kaybeden çift, Düzce’de toprağa verildi haberi
Trakya Üniversitesinde “Kadın Girişimciler” Paneli düzenlendi haberi
Trakya Üniversitesinde kadın öğretim üyeleri ve kız öğrenciler harmandalı gösterisi sundu haberi
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Edirne Valisi Sezer, madencilerle iftar yaptı: haberi

- "Vatan sevgisi sadece sınırda nöbet tutmakla ya da belli görevleri ifa etmekle olmaz. Vatanını en çok seven insan üretim yapan insandır. Gerçekten de sizler zor şartlarda, belki de en zor meslek grubu olarak yerin altında üretim yapıp ülkemize katma değer sağlıyorsunuz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Valisi Sezer, madencilerle iftar yaptı: haberi

Edirne Valisi Yunus Sezer, maden ocağında işçilerle iftar yaptı.

Uzunköprü ilçesinde yerin 200 metre altından kömür çıkarılan ocağa inen Vali Sezer, iftar öncesi işçilerle sohbet etti.

Daha sonra dua edilmesinin ardından oruçlar açıldı.

Vali Sezer, alın teriyle ekmeğini kazanan emekçilerle iftar sofrasında bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Madencilerin zor şartlarda çalıştıklarına dikkati çeken Sezer, “Vatan sevgisi sadece sınırda nöbet tutmakla ya da belli görevleri ifa etmekle olmaz. Vatanını en çok seven insan üretim yapan insandır. Gerçekten de sizler zor şartlarda, belki de en zor meslek grubu olarak yerin altında üretim yapıp ülkemize katma değer sağlıyorsunuz. Hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Allah gücünüze güç katsın. Rabbim sizleri beladan, kazadan korusun.” diye konuştu.

Sezer, maden kazalarında hayatını kaybeden işçileri de rahmetle andığını ifade etti.

İşçilerle hatıra fotoğrafı çektiren Sezer, daha sonra üretim alanında incelemede bulundu.

İftar programına Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ve Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da katıldı.

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