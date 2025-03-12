SON DAKİKA
Pendik’te otomobilin dereye düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı haberi
Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu haberi
Balıkesir’de kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı yakalandı haberi
Bursa’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı haberi
GÜNCELLEME – Yalova’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı haberi
Yalova’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Bahçelievler’de inşaat çalışması sırasında yolda kısmi çökme meydana geldi haberi
Bursa’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı haberi
At sırtında yolculuk yapan İspanyol hacı adayları İstanbul’da gençlerle buluştu haberi
İstanbul’daki inanç grupları temsilcileri iftarda bir araya geldi haberi
Pendik’te otomobilin dereye düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı haberi
Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu haberi
Balıkesir’de kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı yakalandı haberi
Bursa’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı haberi
GÜNCELLEME – Yalova’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı haberi
Yalova’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Bahçelievler’de inşaat çalışması sırasında yolda kısmi çökme meydana geldi haberi
Bursa’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı haberi
At sırtında yolculuk yapan İspanyol hacı adayları İstanbul’da gençlerle buluştu haberi
İstanbul’daki inanç grupları temsilcileri iftarda bir araya geldi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne Valisi Sezer, Tarım Akademisi Serası’nda incelemede bulundu haberi

Edirne Valisi Sezer, Tarım Akademisi Serası’nda incelemede bulundu haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, öğrencilere üretim sürecinin uygulamalı olarak anlatıldığı Tarım Akademisi Serası'nda inceleme yaptı.Valilik tarafından yaptırılan serayı gezen Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Sezer'in ziyaretinde İl ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Valisi Sezer, Tarım Akademisi Serası’nda incelemede bulundu haberi

Edirne Valisi Yunus Sezer, öğrencilere üretim sürecinin uygulamalı olarak anlatıldığı Tarım Akademisi Serası'nda inceleme yaptı.

Valilik tarafından yaptırılan serayı gezen Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer'in ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da yer aldı.

Uygulanan projeyle öğrenciler topraktan sofraya üretim sürecini deneyimleyip öğrenme fırsatı elde ediyor.

İlgili Haberler

Edirne Emniyet Müdürlüğünde iftar programı düzenlendi haberi
Yerel
11 Mart 2025, 22:20

Edirne Emniyet Müdürlüğünde iftar programı düzenlendi haberi

Zeytinburnu’nda 287 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Yerel
11 Mart 2025, 22:04

Zeytinburnu’nda 287 düzensiz göçmen yakalandı haberi

GÜNCELLEME – Çanakkale’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı haberi
Yerel
11 Mart 2025, 18:54

GÜNCELLEME – Çanakkale’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı haberi

Esenyurt’ta uyuşturucu ticareti şüphelisine gözaltı haberi
Yerel
11 Mart 2025, 18:54

Esenyurt’ta uyuşturucu ticareti şüphelisine gözaltı haberi

Tekirdağ’da darbettiği eşinin ölümüne neden olan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi haberi
Yerel
11 Mart 2025, 18:30

Tekirdağ’da darbettiği eşinin ölümüne neden olan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi haberi

İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı haberi
Yerel
11 Mart 2025, 18:10

İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı haberi

Balıkesir’de deprem tatbikatı yapıldı haberi Balıkesir’de deprem tatbikatı yapıldı haberi Balıkesir’de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi haberi Balıkesir’de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi haberi