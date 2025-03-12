Edirne Valisi Sezer, Tarım Akademisi Serası’nda incelemede bulundu haberi

Edirne Valisi Yunus Sezer, öğrencilere üretim sürecinin uygulamalı olarak anlatıldığı Tarım Akademisi Serası'nda inceleme yaptı.

Valilik tarafından yaptırılan serayı gezen Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer'in ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da yer aldı.

Uygulanan projeyle öğrenciler topraktan sofraya üretim sürecini deneyimleyip öğrenme fırsatı elde ediyor.