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Kuzey Marmara Otoyolu’nda panelvanla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Mudanya’da ramazan etkinlikleri haberi
Edirne Yeşilay Şubesince satranç turnuvası düzenlendi haberi
GÜNCELLEME 2 – Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı haberi
Erdek’te sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı haberi
Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada çok sayıda kişi yaralandı haberi
Kırklareli Valisi Turan, “Aile Yılı” kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor haberi
Tekstil fabrikasında topraksız tarımla marul yetiştiriyor haberi
Edirne İl Özel İdaresi kaçak 20 yapıyı yıktı haberi
Bozcaada açıklarında bulunan mayın imha edildi haberi
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Edirne Yeşilay Şubesince satranç turnuvası düzenlendi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Yeşilay Şubesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği destekleriyle satranç turnuvası düzenlendi. Edirne Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın açılış hamlesi, Yeşilay Edirne Şub...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Yeşilay Şubesince satranç turnuvası düzenlendi haberi

Edirne Yeşilay Şubesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği destekleriyle satranç turnuvası düzenlendi.

Edirne Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın açılış hamlesi, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak tarafından yapıldı.

Bayrak, turnuvayla gençleri satranç sporuna teşvik ederek zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele misyonuna destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

Bu tür etkinliklerle gençlerin sağlıklı ve bilinçli bir şekilde yetişmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini aktaran Bayrak, katılımcılara başarı diledi.

Turnuvaya farklı yaş gruplarından çok sayıda satranç tutkunu katıldı.

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