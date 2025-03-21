Edirne’de 68 kaçak yapı kaldırıldı haberi

Edirne'de 68 kaçak yapı İl Özel İdaresi ekiplerince kaldırıldı.

İl Özel İdaresinin kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında imar mevzuatına aykırılıkların giderilmesi için tebliğ yapılan, turizm belgesi ve imarı olmadan mutlak tarım arazilerini ve hazine taşınmazlarını işgal ederek işletilen 68 yapı ekipler tarafından vatandaşların desteği ile kaldırıldı.

Kaçak yapılaşma ile mücadelenin süreceği belirtildi.