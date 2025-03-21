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Edirne’de 68 kaçak yapı kaldırıldı haberi
Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 sanık hakim karşısında haberi
Edirne’de vatandaşlara 10 bin çam fidanı dağıtıldı haberi
Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı haberi
Tekirdağ’da çiftçilere eğitim verildi haberi
Bursa merkezli vergi kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı haberi
Saraçhane’deki izinsiz gösteride eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı haberi
BBDSO, Elvin Hoca Ganiev, Cem Esen ve Poyraz Baltacıgil’i konuk etti haberi
İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınanlardan bazıları sağlık kontrolünden geçirildi haberi
Kocaeli’de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi haberi
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Edirne’de 68 kaçak yapı kaldırıldı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de 68 kaçak yapı İl Özel İdaresi ekiplerince kaldırıldı.İl Özel İdaresinin kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları sürüyor.Çalışmalar kapsamında imar mevzuatına aykırılıkların giderilmesi için tebliğ yapılan, turizm belgesi ve im...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de 68 kaçak yapı kaldırıldı haberi

Edirne'de 68 kaçak yapı İl Özel İdaresi ekiplerince kaldırıldı.

İl Özel İdaresinin kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında imar mevzuatına aykırılıkların giderilmesi için tebliğ yapılan, turizm belgesi ve imarı olmadan mutlak tarım arazilerini ve hazine taşınmazlarını işgal ederek işletilen 68 yapı ekipler tarafından vatandaşların desteği ile kaldırıldı.

Kaçak yapılaşma ile mücadelenin süreceği belirtildi.

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