Edirne’de alışveriş merkezinin bahçesinde mobilya satışı yapılan çadırda çıkan yangın söndürüldü haberi

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir mobilya firmasına ait satış çadırında çıkan yangın söndürüldü.

İspat Cami Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin bahçesindeki mobilya satışı yapılan çadırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle çadır ve içerisinde bulunan mobilyalar kullanılamaz hale geldi.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ile Belediye Başkan Yardımcıları Bilgin Atlı ve İsmail Büyükvarlık da olay yerine gelerek bilgi aldı.