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Edirne’de aracının plakasını bantla kapatan sürücüye para cezası haberi
Esenyurt’ta iki Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 kişi yaralandı haberi
Bahçelievler’de Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kedi öldü haberi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi
Balıkesir’de zeytin hırsızlığı şüphelisi yakalandı haberi
Kırklareli ve Tekirdağ’da kar yağışı etkili oluyor haberi
Yalova’da olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı haberi
Tekirdağ’da motosikletliler motorcu dostu bariyerlerin artırılmasını talep etti haberi
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Edirne’de aracının plakasını bantla kapatan sürücüye para cezası haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de aracının plakasını bantla kapatan sürücüye para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, Darülhadis Caddesi'nde hatalı park eden panelvanın sürücüsüne ulaşmak için aracın plakasını s...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de aracının plakasını bantla kapatan sürücüye para cezası haberi

Edirne'de aracının plakasını bantla kapatan sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, Darülhadis Caddesi'nde hatalı park eden panelvanın sürücüsüne ulaşmak için aracın plakasını sistemden sorguladı.

Plakanın sistemde olmadığını gören ekip, aracın arka plakasında yaptığı incelemede, plakanın orijinalindeki “F” harfinin siyah bantla “E” harfine dönüştürüldüğünü tespit etti.

Aracının yanına çağrılan sürücü, plakayı kendisinin bantla kapatmadığını öne sürdü.

Para cezası uygulanan araç sürücüsü M.T, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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