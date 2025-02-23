Edirne’de aracının plakasını bantla kapatan sürücüye para cezası haberi

Edirne'de aracının plakasını bantla kapatan sürücüye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, Darülhadis Caddesi'nde hatalı park eden panelvanın sürücüsüne ulaşmak için aracın plakasını sistemden sorguladı.
Plakanın sistemde olmadığını gören ekip, aracın arka plakasında yaptığı incelemede, plakanın orijinalindeki “F” harfinin siyah bantla “E” harfine dönüştürüldüğünü tespit etti.
Aracının yanına çağrılan sürücü, plakayı kendisinin bantla kapatmadığını öne sürdü.
Para cezası uygulanan araç sürücüsü M.T, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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