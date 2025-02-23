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Edirne’de aracının plakasını bantla kapatan sürücüye para cezası haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de aracının plakasını bantla kapatan sürücüye para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, Darülhadis Caddesi'nde hatalı park eden panelvanın sürücüsüne ulaşmak için aracın plakasını s...