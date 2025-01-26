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Edirne’de bariyerlere çarpan minibüsteki 2 yolcu yaralandı haberi
Bursa’da 137 yıldır Mi’raciye geleneği yaşatılıyor haberi
Ampute Futbol Süper Ligi haberi
Yeniden Refah Partisi Balıkesir 2. Olağan İl Kongresi yapıldı haberi
Karanfil Group’tan Uluslararası Trafik Güvenliği ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı’na destek haberi
Bursa’da evde çıkan yangında 86 yaşındaki yaşlı adam öldü haberi
Eceabatlı zeytin üreticileri inceleme gezisine katıldı haberi
Türk gıda şirketleri Asya’nın önde gelen gıda fuarı Indusfood’a katıldı haberi
Edirne’de vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı haberi
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Edirne’de bariyerlere çarpan minibüsteki 2 yolcu yaralandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de bariyerlere çarpan minibüsteki 2 yolcu yaralandı haberi

EDİRNE (AA) – Edirne'de bariyerlere çarpan minibüsteki 2 yolcu yaralandı.

Edirne Toplu Ulaşım Sistemine (ETUS) ait S.K'nin kullandığı 22 M 0150 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı'nda bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüsteki 9 yolcudan 2'si savrularak yaralandı.

Sürücü, minibüsü kontrollü şekilde kent merkezi girişindeki polis kontrol noktasına park ederken sağlık ekiplerine haber verildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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