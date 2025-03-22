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Edirne’de büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanıyor haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama çalışması yürütülüyor.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler bu kapsamda şap hastalığına karşı büyü...