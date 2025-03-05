Edirne’de cam kemik hastası gencin polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi haberi

Edirne'de yaşayan 23 yaşındaki cam kemik hastası Emre Karaşin, “polis olma” hayaline bir günlüğüne de olsa kavuştu.

Önceki günlerde düzenlenen huzur toplantısına katılan Karaşin, polis olma isteğini ekiplerle paylaştı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Karaşin'i evinden ekip aracıyla alıp göreve çıkardı.

Denetimlere katılan Karaşin, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaşin'e telsiz vererek polis şapkası taktı. Haber Merkezi ve Çocuk Şube Müdürlüğünü gezen Karaşin, Olay Yeri İnceleme Laboratuvarında parmak izi bulma tekniklerini öğrendi.

Üzerine olay yeri inceleme kıyafeti giydirilen Karaşin, polislerin gözetiminde fırça kullanarak parmak izi aradı. Bomba imha polisleriyle imha robotunu da çalıştıran genç, unutulmaz anlar yaşadı.

Ziyaretin sonunda polisler, Karaşin'e günün anısına hediyeler takdim etti.

Hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Emre Karaşin, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hastalığımdan dolayı evden çok fazla çıkamıyorum. Polis olmayı hep istemiştim, bu benim için büyük bir fırsat oldu. Çok sevindim. Polislerimize teşekkür ediyorum, Allah onları başımızdan eksik etmesin.” dedi.