SON DAKİKA
Yalovalı kadınların ürettiği çiçekler vitrinleri süslüyor haberi
İstanbul’da 94 bin 587 korsan kitap ele geçirildi haberi
Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı haberi
Edirne’de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi haberi
Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı haberi
Kocaeli’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı haberi
Edirne’de Osmanlı dönemi türbe ve mezarlıkları onarılıyor haberi
Ticaret Bakanlığı ekiplerinden makaron ve kaçak sigara operasyonları haberi
Gelibolu’da zabıta gramaj denetimi yaptı haberi
Tekirdağ’da lise öğrencileri okul bahçesinde çiftçiliği öğreniyor haberi
Yalovalı kadınların ürettiği çiçekler vitrinleri süslüyor haberi
İstanbul’da 94 bin 587 korsan kitap ele geçirildi haberi
Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı haberi
Edirne’de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi haberi
Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı haberi
Kocaeli’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı haberi
Edirne’de Osmanlı dönemi türbe ve mezarlıkları onarılıyor haberi
Ticaret Bakanlığı ekiplerinden makaron ve kaçak sigara operasyonları haberi
Gelibolu’da zabıta gramaj denetimi yaptı haberi
Tekirdağ’da lise öğrencileri okul bahçesinde çiftçiliği öğreniyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne’de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi haberi

Edirne’de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de iki evin zarar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Menzilahir Mahallesi'nde Ferdi Damar'a ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki eve de sıçradı.Çevre...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi haberi

Edirne'de iki evin zarar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Menzilahir Mahallesi'nde Ferdi Damar'a ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki eve de sıçradı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangın sonrası evi yanan vatandaşlar büyük üzüntü yaşarken, 2 ev kullanılmaz hale geldi.

Evi yanan Gürkan Damar, AA muhabirine, yangının ilk amcasının evinde başladığını daha sonra kendi evlerine sıçradığını ve tüm eşyaların kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

Yan

İlgili Haberler

Bursa’daki trafik denetiminde 17 sürücüye ceza haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 09:34

Bursa’daki trafik denetiminde 17 sürücüye ceza haberi

Üsküdar’da toprak kayması nedeniyle 2 bina tahliye edildi haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 07:04

Üsküdar’da toprak kayması nedeniyle 2 bina tahliye edildi haberi

Kocaeli’de akü hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 02:00

Kocaeli’de akü hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı haberi

Bursa’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 01:40

Bursa’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı haberi

Kocaeli’de 315 litre sahte içki ele geçirildi haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 01:14

Kocaeli’de 315 litre sahte içki ele geçirildi haberi

Balıkesir’de kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 01:10

Balıkesir’de kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu haberi

BBDSO’dan “Sevgililer Günü” konseri haberi BBDSO’dan “Sevgililer Günü” konseri haberi İstanbul’daki terör soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı haberi İstanbul’daki terör soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı haberi