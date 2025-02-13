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Edirne’de cip ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı haberi
Şişli’de 8 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa ve çevre illerde Berat Kandili dualarla idrak edildi haberi
Kocaeli’de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı haberi
Trakya’daki camilerde Berat Kandili dualarla idrak edildi haberi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de Berat Kandili dualarla idrak edildi haberi
Bilecik’te, BEBKA tarafından “TR41 Bölge Planı Bilecik İl Tanıtım Toplantısı” yapıldı haberi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi
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Edirne’de cip ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de cip ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.F.S'nin kullandığı Almanya plakalı cip, B.A.Y'nin idaresindeki 22 ADY 828 plakalı motosikletle Atatürk Mahallesi'nde çarpıştı.Kazada yola savrulan motosiklet s...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de cip ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı haberi

Edirne'de cip ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

F.S'nin kullandığı Almanya plakalı cip, B.A.Y'nin idaresindeki 22 ADY 828 plakalı motosikletle Atatürk Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu D.O. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, D.O'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cip sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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