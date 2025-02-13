Edirne’de cip ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı haberi

Edirne'de cip ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
F.S'nin kullandığı Almanya plakalı cip, B.A.Y'nin idaresindeki 22 ADY 828 plakalı motosikletle Atatürk Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu D.O. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, D.O'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Cip sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
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