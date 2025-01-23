Edirne’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı haberi

EDİRNE (AA) – Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
A.K. idaresindeki 22 ACY 252 plakalı motosiklet, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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