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Edirne’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı haberi
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Kocaelispor, Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberi
MÜSİAD Tekirdağ Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı haberi
Bolu’daki otel yangınında yaşamını yitiren Güngör ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi
Teknik direktör Ersin Aka’nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı haberi
Edremit Devlet Hastanesinde “mesai dışı poliklinik” uygulaması başlıyor haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi Bursa’da defnedildi haberi
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Edirne’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı haberi

EDİRNE (AA) – Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

A.K. idaresindeki 22 ACY 252 plakalı motosiklet, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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